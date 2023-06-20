Sinopsis Film Joy Ride, Prank Paul Walker Berujung Tragis

JAKARTA – Sinopsis film Joy Ride akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre thriller aksi misteri Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2001, disutradarai oleh John Dahl dan dibintangi oleh Steve Zahn, Paul Walker dan Leelee Sobieski.

Film ini mengisahkan tentang tiga pemuda dalam perjalanan darat dari Colorado ke New Jersey sedang berbicara dengan seorang sopir truk di radio CB mereka, kemudian harus melarikan diri saat dia ternyata adalah seorang pembunuh psikopat.

Film ini menerima banyak kritik positif dari para kritikus film dan penonton film, serta mendapat rating sebesar 74% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Joy Ride

Lewis (Paul Walker) yang sedang melakukan perjalanan menuju Colorado untuk menjemput teman lamanya, terpaksa harus berhenti di Salt Lake City karena dia mengetahui saudaranya, Fuller (Steve Zahn) telah ditangkap. Lewis kemudian, membebaskannya dan mengajak Fuller untuk ikut serta dalam perjalanan itu.

Selama perjalanan, Fuller mencoba pasangkan radio CB di mobil Lewis dan mereka mulai mendengarkan obrolan pengemudi truk. Fuller kemudian meminta Lewis untuk mengerjai seorang sopir truk bernama Rusty Nail (Matthew Kimbrough), memintanya untuk berpura-pura menjadi seorang wanita bernama Candy Cane.

Mereka kemudian mengadakan pertemuan dengan Rusty Nail (Matthew Kimbrough) di sebuah motel tempat Lewis dan Fuller menginap. Mereka memberi tahu Rusty Nail bahwa Candy Cane akan berada di kamar 17, kamar seorang pengusaha yang pemarah dan rasis yang mengalami pertemuan tidak menyenangkan dengan Fuller di meja depan.

Saat Rusty Nail datang, saudara lainnya, mendengarkan suara dari kamar sebelah yang terdengar seperti adanya suara orang berdebat dan suara perkelahian terdengar dengan cukup keras.

Keesokan harinya, Lewis dan Fuller mengetahui bahwa petugas polisi menemukan pengusaha itu di jalanan, dengan rahang bawahnya robek. Lewis mengakui bahwa mereka terlibat dan Sheriff Ritter (Jim Beaver) menyapa mereka atas peran mereka dalam insiden tersebut, tetapi membiarkan mereka pergi. Saat kembali melakukan perjalanan, terdengar Rusty Nail mencari Candy Cane.

Karena hal itu, Lewis memberi tahu itu kepada Rusty Nail bahwa itu hanya lelucon dan dia menuntut permintaan maaf, namun Fuller malah menghinanya. Rusty Nail kemudian menjawab bahwa lampu belakang mereka rusak dan harus diperbaiki, dan hal itu membuat mereka ketakutan.

Mereka berdua berkendara ke pom bensin terdekat dan mencoba untuk menghubungi Sheriff Ritter namun gagal. Tidak lama setelah mereka di pom bensin, Lewis melihat ada sebuah truk besar berhenti di pom bensin, sopir truk kemudian turun dan mencoba menghampiri mereka berdua hingga ke jalan buntu.

Setelah bertemu, ternyata sopir itu hanya orang asing yang baik hati yang mencoba mengembalikan kartu kredit Lewis, yang ketinggalan. Tidak lama setelah itum Rusty Nail yang asli muncul di truknya dan, saat dia dengan sengaja menabrakkan mobil Lewis ke pohon, Fuller teriak meminta maaf. Rusty Nail akhirnya pergi meninggalkan mereka, sambil menyatakan tindakannya hanya sebagai lelucon pembalasan.

Merasa sudah aman, mereka tiba di Colorado dan menjemput Venna (Leelee Sobieski). Mereka bermalam di sebuah motel dan, saat Lewis ingin tidur, ada yang menelepon kamarnya, dan berbicara bahwa Rusty Nail sedang memperhatikan Venna yang telah bergabung dengan mereka.

