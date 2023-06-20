Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Review Secret Invasion, Usaha Nick Fury Hentikan Bangsa Skrulls Kuasai Bumi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:02 WIB
Review Secret Invasion, Usaha Nick Fury Hentikan Bangsa Skrulls Kuasai Bumi
Review Secret Invasion (Foto: Marvel)
JAKARTA - Marvel Studios siap menayangkan serial terbarunya yang berjudul Secret Invasion. Serial terbaru MCU (Marvel Cinematic Universe) ini akan tayang secara eksklusif lewat layanan Disney+. Episode pertama akan tayang pada Rabu (21/6/2023).

Serial Secret Invasion fokus menceritakan usaha Nick Fury (Samuel L. Jackson) berusaha untuk menghentikan aksi komunitas para Skrull dalam misi merebut bumi sebagai tempat tinggalnya.

Film diawali dengan Nick Fury yang memutuskan kembali turun ke bumi. Padahal ia sedang dalam proses mengurus proyek S.A.B.E.R. yang ia jalankan di ruang angkasa.

Review Secret Invasion

Sebelumnya, Nick Fury dan Captain Marvel (Brie Larson) sempat menjanjikan planet baru untuk tempat tinggal Bangsa Skrull di film Captain Marvel.

Selanjutnya, para Skrull ini dipimpin oleh Gravik (Kingsley Ben-Adir) dan G'iah (Emilia Clarke) yang tak lain adalah anak dari Talos (Ben Mendelsohn).

Nick Fury bersama timnya berusaha untuk menghentikan segala ancaman yang dilakukan oleh Bangsa Skrull.

Sayangnya, perjuangan mereka tidak mudah lantaran Bangsa Skrull dapat meniru wajah siapapun, kapan sana dan di mana saja.

Berbeda dari serial MCU lainnya, Secret Invasion yang disutradarai oleh Ali Selim ini memberikan sentuhan yang berbeda.

