Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Reza Rahadian jadi Suami BCL di Pasutri Gaje: Awkward, Absurd, Romantis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:04 WIB
Reza Rahadian jadi Suami BCL di <i>Pasutri Gaje</i>: Awkward, Absurd, Romantis
Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Reza Rahadian membintangi projek film terbarunya yang berjudul Pasutri Gaje. Film ini diadaptasi Falcon Pictures dari webtoon populer yang sudah dibaca lebih dari 800 juta kali.

Reza Rahadian akan dipasangkan dengan sahabatnya, Bunga Citra Lestari. Keduanya berperan sebagai pasangan suami istri.

Pria 36 tahun ini mengatakan bahwa syuting bersama Bunga Citra Lestari selalu menantang. Apalagi, ini jadi momen pertama Reza dan BCL kembali dalam satu judul film setelah 4 tahun.

"Paling challenging syuting sama Unge (BCL). Kita satu sama lain suka tantangan. Tentu ini jadi kesempatan kami bersama lagi dalam satu film," kata Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012102/reza-rahadian-ungkap-alasan-menjadi-mualaf-di-usia-19-tahun-hWmPk1bPaT.jpg
Reza Rahadian Ungkap Alasan Menjadi Mualaf di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/33/3001364/potret-reza-rahadian-jalani-ibadah-umrah-netizen-masya-allah-9PhnIwfLG3.jpg
Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/206/2991228/reza-rahadian-beri-tanggapan-terkait-pemilihan-aktor-film-berdasarkan-popularitas-di-media-sosial-SXktUxsg08.jpg
Reza Rahadian Beri Tanggapan Terkait Pemilihan Aktor Film Berdasarkan Popularitas di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/206/2989693/reza-rahadian-yakin-film-siksa-kubur-tak-akan-diprotes-meski-usung-genre-horor-religi-URRHt7TKQA.jpg
Reza Rahadian Yakin Film Siksa Kubur Tak Akan Diprotes Meski Usung Genre Horor Religi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/206/2989119/reza-rahadian-soal-film-horor-nyeleneh-agama-jangan-dieksploitasi-e73wJfOrN6.JPG
Reza Rahadian soal Film Horor Nyeleneh: Agama Jangan Dieksploitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982797/reza-rahadian-bagikan-tips-akting-usai-dapat-banyak-penghargaan-di-dunia-film-bc4q9WlVUD.jpg
Reza Rahadian Bagikan Tips Akting Usai Dapat Banyak Penghargaan di Dunia Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement