Reza Rahadian jadi Suami BCL di Pasutri Gaje: Awkward, Absurd, Romantis

JAKARTA - Aktor Reza Rahadian membintangi projek film terbarunya yang berjudul Pasutri Gaje. Film ini diadaptasi Falcon Pictures dari webtoon populer yang sudah dibaca lebih dari 800 juta kali.

Reza Rahadian akan dipasangkan dengan sahabatnya, Bunga Citra Lestari. Keduanya berperan sebagai pasangan suami istri.

Pria 36 tahun ini mengatakan bahwa syuting bersama Bunga Citra Lestari selalu menantang. Apalagi, ini jadi momen pertama Reza dan BCL kembali dalam satu judul film setelah 4 tahun.

"Paling challenging syuting sama Unge (BCL). Kita satu sama lain suka tantangan. Tentu ini jadi kesempatan kami bersama lagi dalam satu film," kata Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).