HOME CELEBRITY MUSIK

Caffeine Band Hadirkan Single Takkan Kurelakan Kau Pergi, Ternyata dari Kisah Nyata

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:17 WIB
Caffeine Band Hadirkan Single Takkan Kurelakan Kau Pergi, Ternyata dari Kisah Nyata
Caffeine Band segera rilis lagu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hampir empat tahun lamanya Ceffeine Band absen merilis single. Kini di tahun 2023, band beranggotakan Beni Anwar, Suyudi Quyud alias Yudie dan Chikin Muhammad ini bakal mengeluarkan lagu berjudul Takkan Kurelakan Kau Pergi.

Saat berbincang dengan Okezone, Beni sebagai pencipta lagu terang-terangan mengaku bahwa lirik lagu Takkan Kurelakan Kau Pergi ini memang diangkat dari kisah asli miliknya.

"kisah nyata bisa dibilang iya, biar lebih jujur dan orang bisa merasakan dengan lirik yang disampaikan di lagu," kata Beni, di iNews Tower, Selasa (20/6/2023).

Ceffeine Band

Lalu, lagu terbaru Caffeine Band ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Persis seperti judulnya, lagu ini menyelipkan perasaan romantis dari seseorang yang enggan kehilangan pasangannya.

"Sebuah pasangan yang yaudahlah kamu gak usah kemana, kamu tetap milik saya," lanjut Beni.

Beni Anwar sang gitaris Caffeine enggan menceritakan lebih detail soal kisah nyata dibalik single Takkan Kurelakan Kau Pergi. Hanya saja, Beni merasa lagu ini punya makna yang begitu dalam.

"Pokoknya dalem aja. mungkin ada kejadian sebelumnya, setiap orang punya hubungan di masa lalu yang gagal, dan ini jadi yang terakhir deh gitu. jangan kemana-mana tetap milik saya," ungkapnya.

Bukan hanya Beni yang merasa lagu ini begitu spesial, sang vokali Chikin pun sama. Chikin mengatakan setiap liriknya bahkan benar-benar menggambarkan perasaan yang tengah dia alami.

Halaman: 1 2
1 2
