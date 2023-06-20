Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penjualan Tiket Konser Coldplay di Singapura Kembali Dibuka, Ramai Jasa Nunggu Antrean!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:16 WIB
Penjualan Tiket Konser Coldplay di Singapura Kembali Dibuka, Ramai Jasa Nunggu Antrean!
Coldplay (Instagram)
A
A
A

SINGAPURA - Hype menyambut konser Coldplay belum juga surut. Setelah heboh soal band asal Inggris tersebut bakal manggung di Jakarta, kini war ticket di Singapura pun tak kalah meriah.

Terlebih, setelah promotor Live Nation mengumumkan jadwal konser Coldplay diperpanjang dua hari, laman penjualan tiket pun segera diserbu oleh penggemar yang diduga bukan hanya warga lokal Singapura. Mengutip dari mothership.sg, sejak dibuka pembeian tiket putaran pertama pada 20Juni 2023 secara online, setidaknya ada satu juta antrean virtual.

Alhasil, waktu tunggu pun menjadi luar bisa lama. Dari sini lah banyak orang yang memanfaatkan peluang untuk menawarkan diri sebagai jasa mengantre.

Mereka mengunggah tangkapan layar laman antrean ke Carousell dan memberikan tarif tertentu. Harganya cukup beragam, mulai SGD 20 sampai SGD 50 atau sekitar Rp 224 ribu hingga Rp 560 ribu.

Konser Coldplay di Singapura (Instagram)

Sementara itu, sebelumnya Coldplay dipastikan oleh Live Nation bakal menambah jadwal konser mereka di Singapura. Jika semula Chris Martin dan kawan-kawan dijadwalkan manggung pada 23, 24, 26 & 27 Januari 2024, kini bertambah dua hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/205/2938504/bangga-penyanyi-asal-bogor-ini-jadi-pembuka-konser-coldplay-di-singapura-selama-6-hari-i5BKkZM5Ew.jpg
Bangga, Penyanyi Asal Bogor Ini Jadi Pembuka Konser Coldplay di Singapura Selama 6 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/205/2927749/mengulik-sosok-penemu-gelang-xyloband-yang-jadi-ciri-khas-konser-coldplay-IEreGyHFlM.jpeg
Mengulik Sosok Penemu Gelang Xyloband yang Jadi Ciri Khas Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926371/ternyata-ini-nama-awal-mula-band-coldplay-yang-jarang-diketahui-EJfNCLAaCI.jpeg
Ternyata Ini Nama Awal Mula Band Coldplay yang Jarang Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/205/2924990/77-persen-penonton-konser-coldplay-di-jakarta-kembalikan-xyloband-oZhs8mRi2N.jpg
77 Persen Penonton Konser Coldplay di Jakarta Kembalikan Xyloband
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923452/so-sweet-chris-martin-ternyata-lakukan-ini-sebelum-maliq-dessentials-tampil-di-sela-sela-konser-coldplay-IpfHLKYyOA.jpeg
So Sweet! Chris Martin Ternyata Lakukan Ini Sebelum Maliq & DEssentials Tampil di Sela-Sela Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/205/2921559/kejutan-di-konser-coldplay-hadirkan-bts-dalam-bentuk-hologram-layar-t2B9aGtQOH.jpg
Kejutan di Konser Coldplay, Hadirkan BTS Dalam Bentuk Hologram Layar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement