Penjualan Tiket Konser Coldplay di Singapura Kembali Dibuka, Ramai Jasa Nunggu Antrean!

SINGAPURA - Hype menyambut konser Coldplay belum juga surut. Setelah heboh soal band asal Inggris tersebut bakal manggung di Jakarta, kini war ticket di Singapura pun tak kalah meriah.

Terlebih, setelah promotor Live Nation mengumumkan jadwal konser Coldplay diperpanjang dua hari, laman penjualan tiket pun segera diserbu oleh penggemar yang diduga bukan hanya warga lokal Singapura. Mengutip dari mothership.sg, sejak dibuka pembeian tiket putaran pertama pada 20Juni 2023 secara online, setidaknya ada satu juta antrean virtual.

Alhasil, waktu tunggu pun menjadi luar bisa lama. Dari sini lah banyak orang yang memanfaatkan peluang untuk menawarkan diri sebagai jasa mengantre.

Mereka mengunggah tangkapan layar laman antrean ke Carousell dan memberikan tarif tertentu. Harganya cukup beragam, mulai SGD 20 sampai SGD 50 atau sekitar Rp 224 ribu hingga Rp 560 ribu.

Sementara itu, sebelumnya Coldplay dipastikan oleh Live Nation bakal menambah jadwal konser mereka di Singapura. Jika semula Chris Martin dan kawan-kawan dijadwalkan manggung pada 23, 24, 26 & 27 Januari 2024, kini bertambah dua hari.