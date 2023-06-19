Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Kepergian Ayah Jadi Titik Terendah Enda Ungu dalam Hidup

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |07:30 WIB
Momen Kepergian Ayah Jadi Titik Terendah Enda Ungu dalam Hidup
Enda Ungu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Enda Ungu mengungkapkan titik terendah dalam kehidupannya. Bukan ketika hidup susah dan meniti karier dari bawah, melainkan saat kehilangan sang ayah tercinta lantaran dipanggil oleh sang maha kuasa.

Tak ada siapapun di dunia ini yang ingin ditinggalkan oleh orang yang dicintai, terutama orang tua. Hal tersebut juga turut dirasakan oleh gitaris grup band Ungu, Franco Wellyjat Medjaya Kusumah alias Enda.

Meski sempat tak mendapatkan restu untuk berkarier sebagai musisi dengan merantau dari Manado ke Jakarta, Enda mengaku sangat sedih serta terpukul ketika ditinggalkan oleh sosok sang ayah. Apalagi, ia dan adiknya sempat bertugas untuk memandikan jenazah sang ayah sebelum dikafankan dan masukkan ke dalam liang lahat.

"Kalau lu bertanya apa titik terendah di dalam hidup gue? Gue cuma bisa bilang, meninggalnya bapak adalah titik terendah dalam hidup gue," ujar Enda, Ungu, dikutip dari akun YouTube Menjadi Manusia.

"Karena gue harus mengeramasi bapak gue. Keramas bro pakai sampo untuk terakhir kali," sambungnya.

Sebagai anak, Enda mengaku selalu menghormati ayahnya semasa hidup. Bahkan, ia mengaku tak pernah berani untuk melihat matanya ketika tengah berbincang.

Enda Ungu

Namun, berbeda halnya ketika ia diminta untuk memandikan jenazah sang ayah. Bukan hanya menatap dalam wajah sang ayah, ia juga sempat menyentuh kepalanya.

Ia pun mengaku merasa sedih ketika harus mengadzankan ayahnya. Sebab, hal yang dilakukannya tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan ayahnya sesaat usai dirinya hadir di dunia.

"Yang tadinya seumur hidup, selama gue hidup, jangankan menyentuh kepalanya, melihat mata-nya gue gak berani, iya kan. Bayangkan perasaan gue bro, gue pangku bapak gue, ‘ya tuhan’. Mau marah sama siapa? Gak bisa bro. Gue mau marah sama semua orang, gue mau melampiaskan semua kekesalan gue, kenapa sih harus ada kematian hidup ini? Kenapa harus ada perpisahan?," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055311/enda_ungu-HqUk_large.jpg
Segini Bayaran Enda Ungu di Awal Karier, Cuma Cukup untuk Sekali Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/33/2867856/ultah-ke-17-zara-leola-dapat-kado-ktp-dan-tiket-coldplay-dari-enda-ungu-AocacAlsJJ.jpg
Ultah ke-17, Zara Leola Dapat Kado KTP dan Tiket Coldplay dari Enda Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2836172/sambil-menangis-enda-ungu-ungkap-perjuangan-ayahnya-membeli-gitar-mLF6OzVAvP.jpg
Sambil Menangis, Enda Ungu Ungkap Perjuangan Ayahnya Membeli Gitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/33/2833661/sibuk-dengan-band-enda-ungu-sempat-tak-dikenali-anak-zara-leola-panggil-gue-om-zzH0MG0Llk.jpg
Sibuk dengan Band, Enda Ungu Sempat Tak Dikenali Anak: Zara Leola Panggil Gue Om!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/33/2833660/bertemu-di-halte-enda-ungu-ungkap-momen-perkenalannya-dengan-pasha-iFe2wizhTh.jpg
Bertemu di Halte, Enda Ungu Ungkap Momen Perkenalannya dengan Pasha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/18/33/2833009/berawal-dari-teknisi-enda-akhirnya-jadi-gitaris-ungu-lewat-jalur-audisi-RpHU0rmue0.jpg
Berawal dari Teknisi, Enda Akhirnya Jadi Gitaris Ungu Lewat Jalur Audisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement