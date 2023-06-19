6 Artis Cantik Putuskan Bercerai saat Hamil

JAKARTA - Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang yang memutuskan menikah. Namun, di tengah perjalanan ada saja ujian yang membuat rumah tangga menjadi goyah.

Seperti yang dialami deretan artis cantik Tanah Air ini. Mereka bahkan harus tegar menghadapi proses perceraian ketika sedang berbadan dua.

Berikut Okezone ulas 6 artis cantik yang putuskan bercerai saat hamil, dilansir dari berbagai sumber.

1. Ayu Ting Ting





Pedangdut Ayu Ting Ting menikah dengan Henri Baskoro alias Enji pada 2014. Namun tak lama setelah itu, Ayu menggugat cerai sang suami di tengah kondisi berbadan dua.

Hubungan mereka selepas berpisah tidak baik. Bahkan, Bilqis Khumairah Razak kabarnya tak diakui oleh Enji sebagai darah dagingnya hingga meminta tes DNA.