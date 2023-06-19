Tuai Decak Kagum, Putri Ariani Jadi Pembuka Laga Timnas Indonesia vs Argentina

JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani didapuk untuk menjadi pembuka dalam laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Argentina, Senin (19/6/2023). Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0.

Sebelum laga sepak bola dimulai, Putri Ariani terlihat tampil dan membawakan lagu.ciptaan Ismail Marzuki berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Penampilan Putri ini pun begitu mengagumkan dan sukses menuai decak kagum para penonton yang hadir.

BACA JUGA: Video Putri Ariani Raih Golden Buzzer di AGT Sukses Kalahkan Viewers Sara James

Dalam penampilannya, Putri tampil anggun dengan baju adat berwarna hitam dengan rok merah.Penampilan Putri ini pun sukses menuai riuh dari para penonton yang hadir. Tak terkecuali bagi Presiden Joko Widodo dan juga Erick Thohir selaki Ketua Umum PSSI.

SelaTak hanya tampil satu lagu. Usai membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Putri kembali menyanyikan sejumlah lagu nasional Indonesia, yakni Berkibarlah Bendera Negeriku. Para penonton pun begitu kagum dengan penampilan dara berusia 17 tahun itu.

Sebagai informasi, Putri Ariani merupakan penyanyi asal Indonesia yang belakangan tengah ramai dibicarakan publik. Memiliki kekurangan sebagai penyandang tunanetra justru tak menghalangi Putri untuk terus berprestasi.

Terbaru, Putri sukses mendapatkan Golden Buzzer di ajang America’s Got Talent 2023. Ia bahkan mendapatkan Golden Buzzer langsung dari Simon Cowell.