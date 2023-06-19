Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu di Halte, Enda Ungu Ungkap Momen Perkenalannya dengan Pasha

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |02:30 WIB
Enda dan Pasha Ungu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Enda Ungu mengungkapkan momen pertemuannya dengan Pasha. Ya, grup band Ungu memang telah terlebih dahulu terbentuk sebelum akhirnya Enda dan Pasha mengambil bagian di dalamnya.

Dikutip dari akun YouTube Menjadi Manusia, Enda mengatakan bahwa momen pertama dirinya bertemu dengan Pasha adalah di sebuah halte dekat restoran cepat saji, usai dirinya mengamen. Kala itu, ia yang tengah duduk di halte melihat sosok pria berambut gondrong turun dari kendaraan umum sambil memegang handphone.

Mendengar Pasha berbicara dengan seseorang menggunakan logat Manado, membuat Enda pun berani menyapanya. Rupanya kala itu Pasha tengah menuju tempat audisi untuk menjadi vokalis Ungu.

"Nah ini gue ketemu Pasha ini lucu ceritanya. Gue ngamen waktu itu, ada satu halte di depan McD gue berhenti disitu. Tiba-tiba ada cowok ganteng, gondrong, turun situ, dia udah bawa-bawa handphone. Handphone kayak batu bata gitu gede, dia bawa handphone gitu lagi telfon-telfonan, tapi dia ngobrolnya pakai bahasa Manado gitu, akhirnya gua deketin, 'Lo dari Manado juga ya?’, ‘Oh enggak, gue dari Palu’. Ya itu Pasha, terus tanya-tanya berkenalan kita disitu," ujar Enda mengingat pertemuan pertamanya dengan Pasha.

Enda Ungu dan Pasha Ungu

"Terus dia bilang ‘gue hari ini mau ikut audisi jadi vokalis’, gue tanya ‘grup apa?’, ‘ada grup namanya Ungu lagi nyari vokalis’. Akhirnya gue temenin dia, terus dia benar keterima," sambungnya.

Usai pertemuan itu, Enda pun sempat menghubungi Pasha dan mengajak tinggal bersama. Gayung bersambut, Pasha yang disebut juga tengah susah kala itu, akhirnya menerima permintaan Enda untuk tinggal bersama.

"Akhirnya gue telfon dia, gue bilang ‘Git’, gue panggil dia Sigit waktu itu kan, ‘Git, lu dimana? Gue tinggal sama lu aja deh’, gue bilang ‘Kita berdua aja deh, tinggal mau dimana kek’, ‘iya ayuk sini-sini yuk, tinggal bareng sama gue aja’. Ya dia juga waktu zaman itu susah banget bro, ya hampir mirip lah gue sama dia tuh ya," jelasnya.

"Dia juga perantauan, mungkin susah juga, kita berdua tinggal lah, kita pernah tinggal di tempat yang kecil banget. Kalau tidur malam kaki di luar bro, berdua gitu, nggak mau keluar kos-kosan karena takut," tuturnya.

