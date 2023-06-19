Dituding Hamil di Luar Nikah, Puput Sebut Pernyataan Doddy Sudrajat Fitnah

JAKARTA - Roy Pujiarti alias Puput angkat bicara terkait fitnah yang dilontarkan oleh mantan suaminya. Hal itu diungkapkannya usai melaporkan Doddy Sudrajat ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Sebelum akhirnya tak mengakui bahwa Aisyah adalah putri kandungnya, Doddy memang sempat menyebut jika Puput hamil diluar nikah. Bahkan, ia sempat mengatakan jika bukan hanya dirinya yang 'bercocok tanam' dengan Puput, melainkan ada beberapa pria lain, sehingga Doddy pun meragukan bahwa Aisyah adalah darah dagingnya.

BACA JUGA: Puput Kembali Laporkan Doddy Sudrajat Atas Tudingan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

"Saya sampaikan tadi soal ucapannya mengatakan si anak bukan anak biologis dari DS. Kalau pencemarnya, bisa darisitu, bisa diambil dari statement terakhir, saya tidak enak menyebutnya kasihan ibunya," ujar Khaeruddin selaku kuasa hukumnya, Puput saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, Puput juga ikut angkat bicara terkait statement Doddy tersebut. Menurutnya terdapat dugaan pencemaran nama baik lantaran Doddy bersikeras tidak mengakui Aisyah sebagai anak kandungnya.

"Terkait perkataan disampaikan, saya serahkan kepada kuasa hukum, bagaimana jalannya. Prosesnya seperti apa, pasalnya seperti apa, dasarnya itu tadi, kemarin video yang beredar," beber Puput.