Sandiaga Uno Berupaya agar Coldplay Mau Menambah Satu Hari Konser di Indonesia

JAKARTA - Grup musik asal Inggris, Coldplay, akan menggelar konser untuk pertama kalinya di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Antusiasme masyarakat yang cukup besar, membuat mereka berharap jika Chris Martin dan kawan-kawan mau untuk menambah gelaran konser satu hari lagi.

Menariknya, hal tersebut juga turut diupayakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno. Pihaknya bahkan kini disebut masih berupaya agar Coldplay bisa menambah jadwal manggung mereka di Indonesia satu hari lagi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Singapura bisa mendapat kesempatan untuk mengadakan konser Coldplay selama 5 hari berturut-turut. Apalagi tiket yang mereka jual juga tergolong lebih terjangkau dibandingkan di Indonesia.

"Itu menurut saya semakin urgent. Kita membuat suatu strategi agar tidak terlalu tersedot kepada wisatawan kita yang liburan konser di Singapura karena nonton Coldplay," ujarnya saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Senin (19/06/2023).

Sandiaga bilang, dengan adanya konser Coldplay selama 5 hari di Singapura pihaknya akan membuat strategi khusus. Sehingga nantinya wisatawan akan ditawarkan paket-paket wisata ke Batam dan Bintan.

"Kita harus seriuskan lagi paket -paket wisatawan di Batam Bintan, untuk menjadi wisatawan ingin menonton Coldplay itu," terangnya.