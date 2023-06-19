Doakan Timnas Indonesia Menang Lawan Argentina, Thariq Halilintar: Biar Sekelas Arab Saudi

JAKARTA - Timnas Indonesia akan berlaga dalam pertandingan sepak bola melawan Argentina pada malam hari ini, Senin (19/6/23). Berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, momen ini menjadi laga yang paling dinantikan oleh masyarakat Tanah Air.

Tak terkecuali para selebritis Tanah Air ini. Salah satunya ialah Thariq Halilintar yang turut menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Argentina.

Dalam Insta Story-nya, mantan kekasih Fujianti Utami ini terlihat tengah berada di perjalanan menuju GBK. Hal itu dilakukannya demi menyaksikan pertandingan fenomenal ini secara langsung.

“Indonesiaaa,” teriak Thariq, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (19/6/23).

Tak sendirian, Thariq juga turut hadir bersama teman-temannya untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Dalam momen itu, adik Atta Halilintar ini tampak mengenakan jersey Indonesia dan memberikan dukungan penuh untuk kemenangan timnas Tanah Air.

Tidak lupa, ia juga mendoakan agar Timnas Indonesia bisa menaklukan Argentina di lapangan hijau.

“Kita doakan semoga Indonesia menang, biar Indonesia bisa sekelas sama timnas Arab Saudi,” ungkapnya Thariq bersemangat.

Sementara itu, sang kakak Atta Halilintar juga turut menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Atta pun turut mendukung Indonesia dan memakai jersey kebanggannya.