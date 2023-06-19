Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah, Puput Tersinggung Soal Bercocok Tanam?

Selvianus , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:01 WIB
Doddy Sudrajat Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah, Puput Tersinggung Soal <i>Bercocok Tanam</i>?
Doddy Sudrajat, Puput dan Alm Vanessa Angel (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Puput kembali melaporkan mantan suaminya, Doddy Sudrajat ke Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin (19/4/2023). Laporan tersebut dibuat usai mantan ibu tiri dari Mayang Lucyana ini tak terima dengan pernyataan Doddy yang enggan mengakui bahwa Aisyah adalah anak kandungnya.

Dalam kesempatan itu, Puput kembali melaporkan kakek dari Gala Sky itu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi, Doddy juga diduga sempat melontarkan fitnah terkait hubungannya dengan Puput sebelum menikah, salah satunya soal 'bercocok tanam' dengan pria lain selain dirinya.

Usai melaporkan Doddy Sudrajat ke Polda Metro Jaya, kuasa hukum Puput, Krisna Murti membeberkan maksud dan tujuannya. Mengingat, pernyataan ayah mendiang Vanessa Angel itu sangat menyakiti perasaan kliennya.

"Kedatangan kami kembali melaporkan DS, mengatakan Aisyah bukan dari anak dari biologisnya. Bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tidak tercela diluar daripada DS," jelas Krisna saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (18/6/2023).

Doddy Sudrajat dan Alm Vanessa Angel

Lebih lanjut, Krisna mengatakan bahwa kehadirannya dengan kliennya di Polda Metro Jaya merupakan kali kedua. Sebelumnya, pihaknya telah melaporkan Doddy Sudrajat soal pasal penelantaran anak dan kelakuan bersalah.

"Hari ini kami datang melaporkan DS dengan pasal berbeda, kemarin pasal tentang UU penelantaran anak korbannya anak. Ini laporan soal fitnah dan pencemaran nama baik yang korbannya ibunya,"papar Krisna.

"Pasal 310 ayat 1 dan pasal 28 kitab UU hukum pidana, karena kembali di pelaporan dengan Puput sebagai korban,"lanjutnya.

Dengan laporan tersebut, Krisna mengatakan bahwa Doddy Sudrajat diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, dengan ancaman hukuman penjara selama empat tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/33/3079358/doddy_sudrajat-sEIi_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Haji Faisal Ajukan Syarat jika Ingin Bertemu Gala Sky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054940/puput_eks_doddy_sudrajat-vlyT_large.jpg
Eks Istri Singgung soal Nafkah Anak usai Doddy Sudrajat Pajang Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054921/doddy_sudrajat-41To_large.jpg
Posting Foto Akad Nikah, Doddy Sudrajat Dituding cuma Gimmick demi Diundang Acara TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048588/doddy_sudrajat-agze_large.jpg
Doddy Sudrajat Sebut Mendiang Vanessa Angel Belum Tenang karena 3 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement