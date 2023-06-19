Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora dan Rizky Billar Main Voli Bareng di Kampung Halaman

Claudia Noventa , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:48 WIB
Lesti Kejora dan Rizky Billar Main Voli Bareng di Kampung Halaman
Rizky Billar dan Lesti Kejora (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan aksi pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Keduanya tampak sedang menikmati waktu senggang dengan bermain voli saat berada di kampung halaman Lesti Kejora, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @henyhusna, terlihat Rizky Billar memakai kaos berwarna biru dan celana pendek.

Sedangkan Lesti Kejora memakai baju panjang berwarna orange yang dipadukan dengan jilbab hitam.

Pasangan yang akrab disapa Leslar itu bahkan santai beramain tanpa menggunakan alas kaki.

Terdengar suara Lesti sesekali memanggil sang suami saat bola terlihat menuju ke arah mereka.

Lesti Kejora dan Rizky Billar (TikTok)

Keduanya tampak begitu menikmati momen bermain voli dengan canda tawa bersama rekan-rekannya yang lain.

“#Leslar mnghibur org kmpung halaman Lesti,” tulis akun tersebut dikutip Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
