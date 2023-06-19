Permohonan Cerai Dikabulkan, Desta Tinggal Tunggu Pembacaan Ikrar Talak di Depan Natasha Rizky

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mengabulkan permohonan cerai talak yang dilayangkan oleh Deddy Mahendra Desta pada istrinya, Natasha Rizky. Putusan Majelis Hakim atas perceraian tersebut bahkan telah diungkapkan dalam sidang yang berlangsung hari ini, Senin (19/6/2023).

Meski permohonan cerai Desta pada Caca telah dikabulkan, proses perceraian mereka diketahui masih belum berakhir. Pasalnya, Desta hingga kini belum membacakan ikrar talak pada Caca di hadapan Majelis Hakim.

Sementara itu, kuasa hukum Desta mengatakan bahwa pembacaan ikrar talak akan berlangsung kurang lebih 14 hari dari putusan cerai dibacakan.

"Kita tunggu dari pengadilan, nanti ada panggilan untuk para pihak. Yang jelas nunggu 14 hari dulu," ujar Hendra Siregar usai sidang.

Saat ikrar talak dibacakan, ibu tiga anak tersebut diketahui tidak wajib hadir ke pengadilan. Ia bahkan bisa meminta kuasa hukumnya untuk hadir dalam agenda pembacaan ikrar talak tersebut.

"Aturannya seperti itu wajib datang (untuk Desta)," kata Dolly Siregar, selaku kuasa hukum Natasha Rizky.

"(Tapi kalau untuk Natasha Rizki) bisa hadir bisa tidak karena kalau caca kan bisa diwakilkan," sambungnya.