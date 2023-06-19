Mengulik Nama Asli Mulan Jameela saat Baru Merintis Karier

JAKARTA - Mulan Jameela merintis karier di dunia hiburan sejak nol. Sebelum namanya besar di bawah naungan Ahmad Dhani, Mulan sudah lama menjadi penyanyi solo.

Pemilik nama asli Raden Wulansari ini memulai karier solonya pada 1997 dengan nama panggung Wulan Ardina. Ia merilis album perdananya bertajuk 'Aku Tetap Tersenyum' bersama label Blackboard.

Deddy Dores yang mengorbitkan Nike Ardilla, menciptakan lagu utama dalam album bergenre slow rock tersebut. Sayang, nama Mulan tetap tak berhasil terangkat.

Kemudian pada akhir 2004, manajer Dewa 19 menemukan Mulan sebagai pengganti Pinkan Mambo di grup duo Ratu. Ia akhirnya bergabung dalam grup musik itu bersama Maia pada 28 Januari 2005.