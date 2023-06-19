Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Nama Asli Mulan Jameela saat Baru Merintis Karier

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:29 WIB
Mengulik Nama Asli Mulan Jameela saat Baru Merintis Karier
Mulan Jameela. (Foto: Instagram/@mulanjameela1)
A
A
A

JAKARTA - Mulan Jameela merintis karier di dunia hiburan sejak nol. Sebelum namanya besar di bawah naungan Ahmad Dhani, Mulan sudah lama menjadi penyanyi solo. 

Pemilik nama asli Raden Wulansari ini memulai karier solonya pada 1997 dengan nama panggung Wulan Ardina. Ia merilis album perdananya bertajuk 'Aku Tetap Tersenyum' bersama label Blackboard.

Deddy Dores yang mengorbitkan Nike Ardilla, menciptakan lagu utama dalam album bergenre slow rock tersebut. Sayang, nama Mulan tetap tak berhasil terangkat.

Kemudian pada akhir 2004, manajer Dewa 19 menemukan Mulan sebagai pengganti Pinkan Mambo di grup duo Ratu. Ia akhirnya bergabung dalam grup musik itu bersama Maia pada 28 Januari 2005.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148744/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-ulbQ_large.jpg
Mulan Jameela Takjub dengan Ide Dekorasi Ahmad Dhani: Ternyata Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118353/mulan_jameela-9WVc_large.jpg
Dukung Sukatani, Mulan Jameela Menantikan Lagu Bayar Bayar Bayar di Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069617/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-l2nr_large.jpg
Bahagianya Mulan Jameela Dilantik Jadi Anggota DPR RI Bareng Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987657/mulan-jameela-bersyukur-kembali-dipilih-rakyat-menjadi-anggota-dpr-ri-lFK3nx8oxt.jpg
Mulan Jameela Bersyukur, Kembali Dipilih Rakyat Menjadi Anggota DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985886/momen-canggung-maia-estianty-dengan-mulan-jameela-di-perayaan-ultah-anang-hermansyah-inHS1kwVwb.jpg
Momen Canggung Maia Estianty dengan Mulan Jameela di Perayaan Ultah Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/33/2922846/el-rumi-vs-jefri-nichol-mulan-jameela-tak-berhenti-berdoa-r2Ja9xm6em.jpg
El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement