HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bakal Kuliah di Amerika Serikat, Nino Kuya Ikut Tes Diam-diam Pakai Uang Sendiri

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:35 WIB
Bakal Kuliah di Amerika Serikat, Nino Kuya Ikut Tes Diam-diam Pakai Uang Sendiri
Nino Kuya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari presenter, Youtuber sekaligus penyanyi, Uya Kuya. Melalui akun YouTube Mantra Room, suami dari Astrid Khairunnisa ini mengatakan bahwa anak keduanya, Nino Kuya, berhasil diterima di salah satu Universitas di Amerika Serikat.

Lolosnya Nino Kuya dalam seleksi penerimaan mahasiswa di Universitas tersebut, jelas membuat Uya sontak kaget. Pasalnya, ia sama sekali tak mengetahui kapan putranya menjalani tes masuk Universitas.

"Baru 2 hari yang lalu, Nino diterima kuliah tiba-tiba gurunya ngomong Nino sudah diterima ya. Kapan daftarnya," ujar Uya Kuya dalam tayangan YouTube Mantra Room, dikutip Senin (19/6/2023).

Menariknya, Nino bukan hanya sekedar menjalani tes diam-diam. Ia juga mengeluarkan biaya sendiri untuk mendaftarkan dirinya dan mengikuti tes saringan masuk.

"Nino udah diterima di Amerika kuliah, dan dia bayar sendiri buat biaya tesnya, beda sama Cinta dulu," tambahnya.

Nino Kuya

Dengan pencapaian Nino, ia pun bisa dikatakan berhasil mengikuti jejak kakaknya yakni Cinta Kuya. Pasalnya, Cinta juga sempat menempuh pendidikan di Amerika Serikat dengan jenjang S1.

Sebagai orang tua, Uya Kuya dan Astrid mengaku sedih karena berada jauh dari kedua buah hatinya.

Halaman:
1 2
