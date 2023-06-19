Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anaknya Dioperasi Usai Jatuh dari Skuter, Tya Ariestya Mengaku Gemetar

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:35 WIB
Anaknya Dioperasi Usai Jatuh dari Skuter, Tya Ariestya Mengaku Gemetar
Tya Ariestya dan anaknya (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Tya Ariestya dan Irfan Ratinggang, Kanaka, baru saja mengalami kejadian malang. Pasalnya, bocah 6 tahun itu harus menjalani operasi lantaran tulang tangannya retak dan bengkok lantaran jatuh dari skuter.

Kabar tersebut dibagikan oleh Tya Ariestya lewat akun media sosialnya. Melalui unggahannya, perempuan 37 tahun itu tampak membagikan momen ketika Kanaka menjalani operasi pemasangan gips di bagian tangannya.

Sementara itu, melalui keterangan unggahannya, Tya Ariestya mengucap syukur karena operasi Kanaka berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, bintang film I Love You Mas Bro ini juga memuji dokter karena telah sabar menangani Kanaka.

"Alhamdulillah Kanaka udah sadar, operasi pasang gips dan greenstick fracture nyaLancar, dokternya super sabar menangani anak-anak," tulis Tya Ariestya, dikutip Senin (19/6/2023).

Tya Ariestya dan Kanaka

"Bismillah pemulihannya berjalan baik dan Kanaka bs aktif lagiiiii sama aktifitas aktifitas nya. Makasih banyak doa doa dari temen2 blm kebales satu2 dm, wa dan juga comment2 nya. semoga doa baik dibalik baik ke semua yg doain," sambungnya.

Sementara itu, Tya Ariestya mengaku sempat gemetar ketika melihat proses operasi yang dijalani oleh Kanaka. Kendati demikian, Tya bisa bernafas dengan lega lantaran operasinya berjalan cukup lancar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937786/kantor-baim-wong-roboh-tya-ariestya-selamat-dari-maut-alhamdulillah-EQ5SLcuK6r.jpg
Kantor Baim Wong Roboh, Tya Ariestya Selamat dari Maut: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/33/2836688/jatuh-dari-skuter-hingga-tangan-bengkok-anak-tya-ariestya-tak-trauma-9xJFcFTT4l.jpg
Jatuh dari Skuter hingga Tangan Bengkok, Anak Tya Ariestya Tak Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2836060/tya-ariestya-ungkap-kondisi-kanaka-usai-alami-keretakan-dan-bengkok-pada-tangannya-mHUPEEEt6F.jpg
Tya Ariestya Ungkap Kondisi Kanaka Usai Alami Keretakan dan Bengkok pada Tangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/33/2833503/anak-tya-ariestya-jalani-operasi-usai-jatuh-dari-skuter-hingga-tangan-retak-dan-bengkok-KO5DwtQ3zx.jpg
Anak Tya Ariestya Jalani Operasi Usai Jatuh dari Skuter hingga Tangan Retak dan Bengkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/13/33/2726407/4-hari-demam-anak-tya-ariestya-dirawat-lantaran-dbd-GTC4TkVsQI.jpg
4 Hari Demam, Anak Tya Ariestya Dirawat Lantaran DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/10/33/2684220/pertama-kali-ibadah-ke-tanah-suci-tya-ariestya-aku-mau-terus-menangis-Emf4fwcxqB.jpg
Pertama Kali Ibadah ke Tanah Suci, Tya Ariestya: Aku Mau Terus Menangis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement