Anaknya Dioperasi Usai Jatuh dari Skuter, Tya Ariestya Mengaku Gemetar

JAKARTA - Putra sulung Tya Ariestya dan Irfan Ratinggang, Kanaka, baru saja mengalami kejadian malang. Pasalnya, bocah 6 tahun itu harus menjalani operasi lantaran tulang tangannya retak dan bengkok lantaran jatuh dari skuter.

Kabar tersebut dibagikan oleh Tya Ariestya lewat akun media sosialnya. Melalui unggahannya, perempuan 37 tahun itu tampak membagikan momen ketika Kanaka menjalani operasi pemasangan gips di bagian tangannya.

Sementara itu, melalui keterangan unggahannya, Tya Ariestya mengucap syukur karena operasi Kanaka berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, bintang film I Love You Mas Bro ini juga memuji dokter karena telah sabar menangani Kanaka.

"Alhamdulillah Kanaka udah sadar, operasi pasang gips dan greenstick fracture nyaLancar, dokternya super sabar menangani anak-anak," tulis Tya Ariestya, dikutip Senin (19/6/2023).

"Bismillah pemulihannya berjalan baik dan Kanaka bs aktif lagiiiii sama aktifitas aktifitas nya. Makasih banyak doa doa dari temen2 blm kebales satu2 dm, wa dan juga comment2 nya. semoga doa baik dibalik baik ke semua yg doain," sambungnya.

Sementara itu, Tya Ariestya mengaku sempat gemetar ketika melihat proses operasi yang dijalani oleh Kanaka. Kendati demikian, Tya bisa bernafas dengan lega lantaran operasinya berjalan cukup lancar.