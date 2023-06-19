Anak Tya Ariestya Jalani Operasi Usai Jatuh dari Skuter hingga Tangan Retak dan Bengkok

JAKARTA - Artis Tya Ariestya membagikan kabar kurang menyenangkan. Anak pertamanya, Kanaka diketahui terjatuh dari skuter hingga bagian tangannya mengalami keretakan.

Melalui akun Instagram, istri dari Irfan Ratinggang itu tampak membagikan informasi terkait kondisi anaknya. Bahkan lantaran insiden tersebut, Kanaka harus menjalani operasi pemasangan gips lantaran tulang tangannya bengkok.

"Doakan Kanaka, malam ini tangannya yang retak karena jatuh dari scooter kemarin insyaallah akan di gips dan ada dibenerin Greenstick fracture nya, kayak agak bengkok gt (katanya klo dewasa sih udah patah, cm krn anak2 biasanya lebih lentur tulangnya)," tulis Tya Ariestya, dikutip Senin (19/6/2023).

"Untuk tindakannya akan di bius tidur, bismillah sekitar 1 jam bisa selesai dan tinggal tunggu masa observasi, semoga aja bs pulang tp kemungkinan jg akan nginep biar lbh terpantau sama dokter dan perawat di rumah sakit," sambungnya.

Melalui unggahannya, bintang film I Love You Mas Bro ini juga sempat meminta doa kepada para pengikutnya. Ia berharap agar operasi pemasangan gips di tangan Kanaka bisa berjalan dengan lancar dan sang putra bisa kembali beraktivitas lagi.