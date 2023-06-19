Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Tya Ariestya Jalani Operasi Usai Jatuh dari Skuter hingga Tangan Retak dan Bengkok

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:01 WIB
Anak Tya Ariestya Jalani Operasi Usai Jatuh dari Skuter hingga Tangan Retak dan Bengkok
Tya Ariestya dan keluarga (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Tya Ariestya membagikan kabar kurang menyenangkan. Anak pertamanya, Kanaka diketahui terjatuh dari skuter hingga bagian tangannya mengalami keretakan.

Melalui akun Instagram, istri dari Irfan Ratinggang itu tampak membagikan informasi terkait kondisi anaknya. Bahkan lantaran insiden tersebut, Kanaka harus menjalani operasi pemasangan gips lantaran tulang tangannya bengkok.

"Doakan Kanaka, malam ini tangannya yang retak karena jatuh dari scooter kemarin insyaallah akan di gips dan ada dibenerin Greenstick fracture nya, kayak agak bengkok gt (katanya klo dewasa sih udah patah, cm krn anak2 biasanya lebih lentur tulangnya)," tulis Tya Ariestya, dikutip Senin (19/6/2023).

"Untuk tindakannya akan di bius tidur, bismillah sekitar 1 jam bisa selesai dan tinggal tunggu masa observasi, semoga aja bs pulang tp kemungkinan jg akan nginep biar lbh terpantau sama dokter dan perawat di rumah sakit," sambungnya.

Tya Ariestya dan keluarga

Melalui unggahannya, bintang film I Love You Mas Bro ini juga sempat meminta doa kepada para pengikutnya. Ia berharap agar operasi pemasangan gips di tangan Kanaka bisa berjalan dengan lancar dan sang putra bisa kembali beraktivitas lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937786/kantor-baim-wong-roboh-tya-ariestya-selamat-dari-maut-alhamdulillah-EQ5SLcuK6r.jpg
Kantor Baim Wong Roboh, Tya Ariestya Selamat dari Maut: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/33/2836688/jatuh-dari-skuter-hingga-tangan-bengkok-anak-tya-ariestya-tak-trauma-9xJFcFTT4l.jpg
Jatuh dari Skuter hingga Tangan Bengkok, Anak Tya Ariestya Tak Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2836060/tya-ariestya-ungkap-kondisi-kanaka-usai-alami-keretakan-dan-bengkok-pada-tangannya-mHUPEEEt6F.jpg
Tya Ariestya Ungkap Kondisi Kanaka Usai Alami Keretakan dan Bengkok pada Tangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/33/2833521/anaknya-dioperasi-usai-jatuh-dari-skuter-tya-ariestya-mengaku-gemetar-EzSJiTRalJ.jpg
Anaknya Dioperasi Usai Jatuh dari Skuter, Tya Ariestya Mengaku Gemetar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/13/33/2726407/4-hari-demam-anak-tya-ariestya-dirawat-lantaran-dbd-GTC4TkVsQI.jpg
4 Hari Demam, Anak Tya Ariestya Dirawat Lantaran DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/10/33/2684220/pertama-kali-ibadah-ke-tanah-suci-tya-ariestya-aku-mau-terus-menangis-Emf4fwcxqB.jpg
Pertama Kali Ibadah ke Tanah Suci, Tya Ariestya: Aku Mau Terus Menangis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement