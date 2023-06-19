7 Aktor Tampan Indonesia Identik dengan Imej Family Man

JAKARTA - Tak hanya tampan, deretan artis Indonesia ini juga dikenal penyayang keluarga. Mereka lekat dengan imej family man karena kerap memperlihatkan keharmonisan dengan keluarganya.

Ketampanan serta imej penyayang keluarga membuat banyak orang mengidolakan para aktor ini. Karier mereka pun belakangan terus merangkak naik di industri hiburan Tanah Air.

Berikut ini Okezone ulas 7 aktor tampan Indonesia yang identik dengan imej family man, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Chicco Jerikho





Chicco Jerikho menikah dengan Putri Marino sejak 3 Maret 2018. Mereka dikaruniai seorang anak yang cantik, yakni Surinala Carolina Jarumilind.

Sang aktor kerap membagikan potret kebersamaannya dengan Putri Marino dan sang buah hati. Menunjukkan keharmonisan keluarga kecil mereka.