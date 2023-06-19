Giselle Moore, Seniman Asal Garut yang Go Internasional Lewat Film The Mirror

JAKARTA - Giselle Moore berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi Indonesia. Pasalnya seniman asal Garut, Jawa Barat, ini berhasil tampil dalam film berjudul The Mirror yang disutradarai oleh Manuel M. Mercier dari Perancis.

Bukan hanya tampil sebagai artis dan bermain bersama aktor Daniel Cohen-Séat, Joëlle Séchaud, Giselle Moore juga didapuk untuk konsultan cerita dalam film ini. Menariknya, ia menjadi salah satu kru produksi yang tak berasal dari negara tersebut.

Menariknya, The Mirror sendiri berhasil meraih penghargaan di ajang Festival San Francisco, Mabig Film Festival Augsburg, dan juga New Renaissance Film Festival. Keberhasilan tersebut jelas membuat Giselle Moore bangga dengan pencapaian dirinya.

Kepada awak media, Giselle berharap jika dirinya dapat menginspirasi anak-anak Indonesia. Terutama anak-anak yang berasal dari daerah.

Ia pun mengatakan bahwa semua mimpi dapat terwujud jika ada kemauan dan usaha yang keras.

"Saya hanyalah seorang anak kampung yang tidak pernah terbayangkan bahwa film saya akan tayang di platform Amazon Prime, Apple TV, dan Roku TV di Amerika Serikat. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya akan dikenal di kancah internasional seperti sekarang," ungkapnya bangga.

BACA JUGA: 9 Mantan Bintang Film Panas Indonesia yang Pilih Hijrah

Kedepannya, Giselle mengaku berkeinginan untuk bisa berkarir di Indonesia. Bahkan, ia juga tak akan melewatkan kesempatan jika mendapatkan tawaran untuk menjadi penyanyi.