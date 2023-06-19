Ibunda Virgoun Akui Pernah Jadi Sopir Taksi Online: Nggak Pernah Saya Malu

JAKARTA - Ibudan Virgoun mendadak laris manis dan kerap diwawancara usai kisruh rumah tangga serta perceraian antara putranya dengan Inara Rusli. Baru-baru ini, Eva Manurung bahkan sempat bercerita bahwa dirinya pernah menjadi sopir taksi online.

Kejadian tersebut diketahui terjadi sebelum Virgoun dikenal oleh banyak orang dan bergelimang harta. Kendati demikian, Eva Manurung mengaku tidak malu menjalani sebagai seorang sopir taksi online.

Menariknya, dari hasil jerih payahnya menjadi sopir taksi online, Eva bahkan mampu membiayai dirinya sendiri untuk pergi jalan-jalan ke Australia.

"Virgoun waktu belum bisa ngasih sama dia besar, saya ngegrab loh, nggak pernah saya malu,” ujar Eva Manurung seperti dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (19/6/2023).

“Saya kumpulin uang, udah kumpul saya jalan-jalan ke Australia. Seolah-olah orang lihat hebat nih emaknya Virgoun ke luar negeri, mantunya hebat nih, dikasih duit? Nggak,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Eva mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya diberi jatah uang bulanan sebesar satu juta dari Inara. Nominal tersebut bahkan dianggapnya cukup kecil jika dibandingkan dengan hasil kerja kerasnya sebagai sopir taksi online.