Saipul Jamil Bantah Diboikot TV: Itu Fitnah

JAKARTA - Karier Saipul Jamil di dunia hiburan Tanah Air terdampak setelah dia bebas dari penjara atas kasus pencabulan 2 tahun silam. Ia disebut-sebut diboikot televisi setelah tersandung kasus.

Namun, Saipul Jamil membantah dirinya dilarang muncul di televisi. Ia bahkan mengaku banjir tawaran pekerjaan saat mendekati waktu kebebasannya dari penjara.

"Saya bukan mau mati-matian ingin masuk TV. Dari saya mau bebas, sudah dapat tawaran program," kata Saipul, dikutip dari Starpro Indonesia, Senin (19/6/2023).

Saipul menjelaskan bahwa dirinya bukan diboikot televisi secara resmi. Hanya saja, para netizen yang tidak setuju bila dia kembali wara-wiri lagi di program TV setelah berkasus.

"Istilahnya katanya Bang Ipul diboikot TV. Ini kan fitnahan juga. Sebenarnya ceritanya bukan begitu. Ceritanya netizen yang enggak ingin Bang Ipul ada di TV," kata mantan suami Dewi Perssik itu.