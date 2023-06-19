Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Nyaris Bunuh Diri saat Tersandung Kasus Pencabulan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:33 WIB
Saipul Jamil Nyaris Bunuh Diri saat Tersandung Kasus Pencabulan
Saipul Jamil. (Foto: Starpro Indonesia)
JAKARTA - Saipul Jamil menceritakan masa-masa terpuruknya ketika tersandung kasus pencabulan pada 2016. Menurutnya, kala itu adalah ujian luar biasa membuatnya nyaris bunuh diri.

"Luar biasa, berubi-tubi ujian yang Allah kasih ke saya. Air mata, bahkan sempat juga saya mau bunuh diri," ujar Saipul Jamil, dikutip dari Starpro Indonesia, Senin (19/6/2023).

Saipul yang selama ini biasa hidup dengan kemewahan sebagai artis, seketika jatuh saat tersandung masalah itu. Bahkan, ia menilai kasus tersebut adalah ujian yang lebih besar dibanding perceraiannya dengan Dewi Perssik serta meninggalnya sang istri kedua, Virginia Anggraeni.

"Lebih pahit dari ujian sebelumnya bercerai dengan istri yang pertama, bahkan kejadian yang menimpa istri saya yang kedua, kecelakaan. Ini jauh lebih tinggi, parah, dan menyakitkan. Semua harta benda saya ludes, hampir 80 persen," imbuhnya.

Saipul Jamil berusaha untuk mengakui kesalahannya dan bersedia menjalani hukuman yang ditetapkan. Namun, ia merasa kejujurannya tidak dihargai dan tidak mendapatkan keadilan saat menjadi tahanan.

Halaman: 1 2
1 2
