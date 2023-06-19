Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naga Sebut Aldi Taher sebagai Guru, Kenang saat Ikut Casting Iklan Bareng

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:27 WIB
Naga Sebut Aldi Taher sebagai Guru, Kenang saat Ikut Casting Iklan Bareng
Aldi Taher (Instagram)
JAKARTA - Aldi Taher mendapat pujian dari Indra Perdana Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai eks vokalis Lyla. Bahkan, Naga tak sungkan menyebut mantan suami Dewi Perssik itu sebagai gurunya.

Naga pun mengenang kembali momen saat dipertemukan dengan Aldi Taher. Ketika itu, Naga rupanya terlibat ikut casting bareng Aldi Taher.

Menurut Naga, Aldi Taher merupakan sosok yang mudah bergaul dengan orang lain. Sehingga, meski baru kenal namun sudah seperti sahabat dekat.

"Sempat ikut casting-casting iklan juga beberapa kali, dan dipertemukan lah sama Aldi Taher, ternyata sama-sama anak band, dia kan dari dulu gitu, maksudnya gak kenal udah langsung seperti orang yang udah kenal lama," ucap Naga eks Lyla dalam video yang diunggah oleh Aldi Taher di akun media sosialnya, Senin (19/6/2023).

Naga Ada Band (Claudia/MPI)

Naga kemudian memuji Aldi Taher sebagai orang yang sangat percaya diri. Bahkan, mantan vokalis band Lyla itu mengaku sosok Aldi Taher layaknya guru.

Halaman:
1 2
