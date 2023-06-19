Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bicara Kematian, Marshanda Ingin Dikenang Seperti Ini saat Tiada

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:54 WIB
Bicara Kematian, Marshanda Ingin Dikenang Seperti Ini saat Tiada
Marshanda. (Foto: Instagram/@marshanda99)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda menceritakan awal dirinya mulai memperhatikan urusan kesehatan mental. Semua bermula ketika dia merasa orang-orang menganggapnya begitu baik tanpa memiliki masalah apapun.

Hal ini merupakan imbas dari perannya sebagai sosok Lala di sinetron Bidadari. Tapi sampai suatu ketika, Marshanda mulai berpikir bahwa dirinya tak mungkin terus menjadi 'orang lain', bahkan sampai mati.

"Akhirnya ada sebuah calling dalam diri aku yang ngomong 'lo yakin sampai lo mati lo akan diingat sebagai Marshanda yang all good, putih, bersih. Lo yakin itu yang mau diingat legacy-nya?'," kata Marshanda, dikutip dari YouTube Puella.id

Dari sana, Marshanda sadar dia ingin menjadi diri sendiri. Mantan istri Ben Kasyafani ini merasa akan lebih nyaman apabila orang-orang tahu kehidupannya dan sebenarnya.

