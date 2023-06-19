Rachel Vennya Pamer Foto Pakai Sport Bra, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK

JAKARTA - Rachel Vennya selalu sukes mencuri perhatian di setiap penampilannya. Ia tampak tak sungkan tampil dengan berbagai outfit nan seksi.

Meski masih kerap mendapat nyinyiran dari warganet, Rachel Vennya seolah tidak peduli. Ia bahkan terlihat makin berani memamerkan keseksian tubuhnya.

Seperti pada penampilan di potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Rachel Vennya tampak membagikan sebuah potret seksi dirinya saat sedang berlibur di Lombok.

Dalam potret tersebut, ia tampak duduk di sebuah sofa santai panjang berwarna abu-abu, yang warnanya hampir tampak senada dengan warna sport bra yang ia kenakan.

Ibu dua anak ini terlihat seksi dan modis memadukan sport bra tersebut dengan celana panjang berwarna senada dengan motif kotak-kotak.

Tak lupa, untuk mendukung penampilannya, Rachel Vennya tampak mengenakan aksesori berupa kacamata hitam serta bucket hat berwarna beige untuk menutupi rambut panjangnya.

Dalam potret tersebut, mantan istri Niko Al Hakim alias Okin ini tampak duduk dengan pose cantik sambil menyilangkan kakinya.

Tak lupa, agar terlihat lebih ‘slay’ Rachel Vennya tampak memegang segelas cocktail di tangan kanannya. Ia lantas melempar ekspresi senyum tipisnya ke arah kamera.