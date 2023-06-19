Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Laris Manis di Negeri Sendiri, MD Optimis Bisa Bersanding dengan Karya Luar Negeri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:50 WIB
Laris Manis di Negeri Sendiri, MD Optimis Bisa Bersanding dengan Karya Luar Negeri
MD Sewu Dino (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah produksi MD Pictures dan MD Entertainment Company berhasil meraup jumlah penonton sebanyak 4,8 juta dalam kurun waktu 49 hari di akhir kuartal dua tahun 2023. Film Sewu Dino yang tayang perdana pada 19 April 2023 lalu bahkan didapuk sebagai karya terbaru MD yang berhasil menorehkan prestasi sebagai yang terlaris di Indonesia pada tahun ini.

Sebagai CEO & Founder PT MD Pictures Tbk, Manoj Punjabi mengatakan bahwa kesuksesan tersebut mampu tercipta lantaran strategi perilisan yang tepat, ditambah dengan menyoroti soal selera pasar.

“Kesuksekan KKN Di Desa Penari menjadi tolak ukur bagi kami di MD dalam menetapkan strategi perilisan baik film dan serial ke pasar secara maksimal,” ujar Manoj Punjabi kepada wartawan di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

“Tidak hanya menghasilkan karya yang berkualitas, namun juga dengan tetap memperhatikan elemen-elemen penunjang seperti analisis audiens, promosi yang mumpuni dan distribusi menyeluruh tepat sasaran,” sambungnya

MD

Bukan cuma film, MD juga mulai merambah ke dunia streaming digital dengan memproduksi serial yang tayang di berbagai layanan, mulai dari Disney+ Hotstar, Prime Video, WeTV dan iflix, hingga Telkomsel MAXstream. Bahkan beberapa series-nya juga mendapatkan atensi cukup baik dari masyarakat, bahkan sampai jutaan orang hingga mampu memuncaki tangga serial yang paling diminati.

Pencapaian tersebut bahkan dapat dilihat dari jumlah penonton karya MD hingga akhir kuartal dua di tahun 2023 ini. Hal itu jelas membuat MD akan mencoba untuk terus menyajikan tayangan terbaik hingga menyiapkan film-film box office serta serial yang semakin menarik perhatian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
