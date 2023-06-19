5 Fakta Menarik Penggarapan Squid Game Season 2

SEOUL - Para penggemar Drama Korea kini sudah tak sabar menunggu penayangan Squid Game Season 2. Diketahui, trailer dari drama populer Netflix itu memang sudah dirilis, pada Minggu (18/6/2023).

Tak hanya pemain dari season 1 yang akan muncul dalam Squid Game Season 2, namun akan ada pula beberapa aktor baru.

Berikut ini 5 fakta menarik penggarapan Squid Game Season 2, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Pemain Lama Kembali

Squid Game Season 2 akan kembali dibintangi oleh Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, dan Gong Yoo dari season pertama. Diketahui, aktor utama dalam drama tersebut adalah Lee Jung Jae yang berperan sebagai Seong Gi Hun, pria yang menjadi pemenang utama yang membawa pulang uang 45,6 miliar won.

BACA JUGA: Im Siwan dan Kang Ha Neul Resmi Gabung Squid Game Season 2

Ada pula Lee Byung Hun sebagai Hwang In Ho alias The Front Man, Hwang Jun Ho yang memerankan karakter Wi Ha Joon, serta Gong Yoo yang sempat menjadi cameo di season pertama.

2. Hadirnya Pemain Baru

Sebelum diumumkan, beberapa rumor tentang aktor baru yang akan bergabung dalam Squid Game season 2 memang sudah santer dibicarakan. Meski sempat merahasiakannya, Netflix akhirnya mengumumkan deretan pemain baru.

Sejauh ini, ada tiga aktor yang sudah dipastikan akan bergabung di Squid Game season 2, yakni Im Siwan, Park Sung Hoon, Kang Ha Neul, dan Yang Dong Geun. Bahkan, ketiganya langsung muncul di trailer yang dirilis Netflix.