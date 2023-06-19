Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Fakta Menarik Penggarapan Squid Game Season 2

Claudia Noventa , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:30 WIB
5 Fakta Menarik Penggarapan Squid Game Season 2
Squid Game Season 2 (Netflix)
A
A
A

SEOUL - Para penggemar Drama Korea kini sudah tak sabar menunggu penayangan Squid Game Season 2. Diketahui, trailer dari drama populer Netflix itu memang sudah dirilis, pada Minggu (18/6/2023).

Tak hanya pemain dari season 1 yang akan muncul dalam Squid Game Season 2, namun akan ada pula beberapa aktor baru.

Berikut ini 5 fakta menarik penggarapan Squid Game Season 2, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Pemain Lama Kembali

Squid Game Season 2 akan kembali dibintangi oleh Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, dan Gong Yoo dari season pertama. Diketahui, aktor utama dalam drama tersebut adalah Lee Jung Jae yang berperan sebagai Seong Gi Hun, pria yang menjadi pemenang utama yang membawa pulang uang 45,6 miliar won.

Ada pula Lee Byung Hun sebagai Hwang In Ho alias The Front Man, Hwang Jun Ho yang memerankan karakter Wi Ha Joon, serta Gong Yoo yang sempat menjadi cameo di season pertama.

Squid Game Season 2 (Netflix)

2. Hadirnya Pemain Baru

Sebelum diumumkan, beberapa rumor tentang aktor baru yang akan bergabung dalam Squid Game season 2 memang sudah santer dibicarakan. Meski sempat merahasiakannya, Netflix akhirnya mengumumkan deretan pemain baru.

Sejauh ini, ada tiga aktor yang sudah dipastikan akan bergabung di Squid Game season 2, yakni Im Siwan, Park Sung Hoon, Kang Ha Neul, dan Yang Dong Geun. Bahkan, ketiganya langsung muncul di trailer yang dirilis Netflix.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155060/jo_yuri-8AhN_large.jpg
Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150806/squid_game_season_3-sMmn_large.jpg
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/206/3136946/squid_game_season_3-BCRq_large.jpg
Trailer Squid Game 3 Resmi Dirilis, Awal Ketegangan Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/206/3100993/squid_game_3-pRTe_large.jpeg
Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/206/3100828/squid_game_2-iEeX_large.jpg
Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/206/3100420/son_suk_gu-VQ14_large.jpg
Alasan Son Suk Gu 2 Kali Tolak Bintangi Squid Game
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement