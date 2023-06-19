Trailer Live Action One Piece Dirilis, Begini Tampang Luffy Dkk

JAKARTA - Netflix resmi merilis trailer perdana film live action, One Piece. Film tersebut dijadwalkan tayang pada 31 Agustus 2023.

Trailer berdurasi 1 menit 43 detik itu pun langsung viral di sosial media kurang dari 24 jam perilisannya. Dalam video tersebut menampilkan sosok Luffy dan beberapa anggota kapal lainnya dengan versi live action.

“Selamat datang di dunia live action ONE PIECE. Kami tidak sabar menunggu Anda untuk bertemu dengan kru Topi Jerami kami,” tulis Netflix.

Trailer tersebut secara singkat menampilkan aksi Luffy yang pertama kali membentuk tim kapalnya bersama para anggota lainnya. Kemudian, ada pula adegan di mana Luffy bertarung dan mengeluarkan kelenturan tubuhnya.