HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Berbahasa Inggris Milik Dewa 19

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:30 WIB
5 Lagu Berbahasa Inggris Milik Dewa 19
5 Lagu Berbahasa Inggris Milik Dewa 19 (Foto: IG Ari Lasso)
JAKARTA - Sebanyak 5 lagu berbahasa Inggris milik Dewa 19 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dewa 19 diketahui banyak menciptakan hits termasuk lagu berbahasa Inggris.

Sejak awal awal memulai karier, Dewa 19 sudah banyak menciptakan lagu berbahasa Inggris. Namun demikian, harus diakui lagu berbahasa Inggris Dewa tak bisa mengalahkan kesuksesan hits band Ahmad Dhani dkk yang lainnya.

5 Lagu Berbahasa Inggris Milik Dewa 19

Berikut 5 lagu berbahasa Inggris milik Dewa 19.

1. Swear

Lagu ini dirilis dalam album perdana Dewa 19. Lagu tersebut diciptakan oleh Ahmad Dhani dan Ari Lasso. Album 19 adalah album pertama karya grup band Dewa yang dirilis pada 30 November 1992.

2. Still I'm Sure We Love Again

Lagu Still I'm Sure We Love Again dirilis pada 1994 dalam album bertajuk Format Masa Depan. Lagu ini diciptakan oleh Erwin Prasetya dan Ahmad Dhani. Album ini merupakan album pertama Dewa yang dirilis di bawah perusahaan rekaman HJ Productions dan didistribusikan oleh Aquarius Musikindo.

3. Sweetest Place

Lagu Sweetest Place hadir dalam album Laskar Cinta yang dirilis pada 2004. Lagu ini ditulis oleh Once. Laskar Cinta adalah album ketujuh karya grup band Dewa. Album ini dirilis pada tahun 2004 di bawah label Aquarius Musikindo.

Telusuri berita celebrity lainnya
