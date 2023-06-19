Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Video Putri Ariani Raih Golden Buzzer di AGT Sukses Kalahkan Viewers Sara James

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:01 WIB
Video Putri Ariani Raih Golden Buzzer di AGT Sukses Kalahkan Viewers Sara James
Putri Ariani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia yang berlaga di America's Got Talent 2023, Putri Ariani, berhasil menarik perhatian dunia. Bagaimana tidak? Suaranya yang indah bahkan membuat Simon Cowell memberikannya Golden Buzzer.

Video penampilan Putri Ariani di AGT 2023 hingga kini telah ditonton jutaan kali oleh masyarakat. Hal tersebut jelas membuat namanya semakin dikenal hingga ke luar Indonesia.

Berdasarkan pantauan pada hari ini, Senin (19/6/2023), video berjudul "Golden Buzzer: Putri Ariani receives the GOLDEN BUZZER from Simon Cowell" yang tayang di akun YouTube America's Got Talent telah ditonton oleh lebih dari 36 juta kali. Padahal, video tersebut baru diunggah pada 7 Juni 2023 kemarin.

Keberhasilan gadis 17 tahun itu meraih jumlah viewers hingga puluhan juta, jelas menjadi prestasi yang cukup membanggakan. Apalagi, ia berhasil melewati viewers dari Sara James, yang merupakan peraih Golden Buzzer di AGT 2022.

Putri Ariani

Video Sara James yang diunggah pada 15 Juni 2023 lalu, sampai hari ini hanya mampu ditonton oleh 28 juta orang di dunia. Sedangkan video Putri Ariani, telah disaksikan oleh lebih dari 36 juta orang di dunia, hanya dalam kurun waktu 12 hari saja.

Menariknya, dari video tersebut, Putri nantinya akan mendapatkan royalti. Pasalnya, ia sempat membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness dalam penampilannya di AGT 2023.

"Semakin banyak nonton, Putri juga dapat royalti, sebagai pencipta lagu dan (menyanyikan) punya dia sendiri. Mereka lebih profesional banget," ujar Reni Alfianty selaku ibunda Putri Ariani, dalam akun YouTube deHakims Story.

Halaman:
1 2
