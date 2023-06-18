Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Wahana Adventure with Kiko in The Deep Sea Tanamkan Nilai Positif untuk Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:50 WIB
Wahana <i>Adventure with Kiko in The Deep Sea</i> Tanamkan Nilai Positif untuk Anak
Adventure with Kiko in the Deep Sea (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para sahabat Kiko, yuk datang ke Mall Artha Gading, Jakarta Utara untuk bertemu dengan Kiko dan kawan-kawan. Serangkaian acara menarik dan dijamin menghadirkan pengalaman seru, akan dihadirkan selama satu bulan penuh, yakni pada 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang.

Dalam wahana 'Adventure with Kiko in the Deep Sea', anak-anak akan diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox. Selain itu, anak-anak juga bisa bertemu langsung dengan beberapa karakter Kiko In The Deep Sea melalui meet and greet yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 15.30 WIB dan 17.30 WIB.

Karakter Kiko dan beberapa temannya seperti Pola dan Loli yang dihadirkan juga dapat dijadikan contoh bagi anak-anak. Pasalnya, Kiko sendiri bukan sekedar tontonan animasi yang menghibur bagi anak-anak melainkan sarat akan makna positif.

Adventure with Kiko In The Deep Sea

Lewat tayangan Kiko, anak-anak diharapkan dapat menjadikan tontonan tersebut sebagai tuntunan yang mengedukasi lewat pesan-pesan yang terselip dalam tayangan tersebut.

Melihat nilai positif serta pesan moral yang terkandung dalam serial dan film Kiko, Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading ingin anak-anak dapat melihatnya secara langsung dalam serangkaian acara ini.

"Kiko merupakan film Indonesia, karya anak bangsa dimana melalui filmnya mempunyai banyak pesan moral tentang persahabatan, petualangan, misi penyelamatan," ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Senada dengan Priskilla, Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents juga menjelaskan jika hadirnya beberapa karakter Kiko dalam acara ini untuk semakin menanamkan nilai-nilai positif dari karakter Kiko kepada anak-anak lewat wahana dan acara yang menyenangkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973/kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023/animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003/animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616/animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement