Wahana Adventure with Kiko in The Deep Sea Tanamkan Nilai Positif untuk Anak

JAKARTA - Para sahabat Kiko, yuk datang ke Mall Artha Gading, Jakarta Utara untuk bertemu dengan Kiko dan kawan-kawan. Serangkaian acara menarik dan dijamin menghadirkan pengalaman seru, akan dihadirkan selama satu bulan penuh, yakni pada 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang.

Dalam wahana 'Adventure with Kiko in the Deep Sea', anak-anak akan diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox. Selain itu, anak-anak juga bisa bertemu langsung dengan beberapa karakter Kiko In The Deep Sea melalui meet and greet yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 15.30 WIB dan 17.30 WIB.

Karakter Kiko dan beberapa temannya seperti Pola dan Loli yang dihadirkan juga dapat dijadikan contoh bagi anak-anak. Pasalnya, Kiko sendiri bukan sekedar tontonan animasi yang menghibur bagi anak-anak melainkan sarat akan makna positif.

Lewat tayangan Kiko, anak-anak diharapkan dapat menjadikan tontonan tersebut sebagai tuntunan yang mengedukasi lewat pesan-pesan yang terselip dalam tayangan tersebut.

Melihat nilai positif serta pesan moral yang terkandung dalam serial dan film Kiko, Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading ingin anak-anak dapat melihatnya secara langsung dalam serangkaian acara ini.

BACA JUGA: Rasakan Sensasi Adventure with Kiko in the Deep Sea di Mall Artha Gading hingga 16 Juli

"Kiko merupakan film Indonesia, karya anak bangsa dimana melalui filmnya mempunyai banyak pesan moral tentang persahabatan, petualangan, misi penyelamatan," ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Senada dengan Priskilla, Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents juga menjelaskan jika hadirnya beberapa karakter Kiko dalam acara ini untuk semakin menanamkan nilai-nilai positif dari karakter Kiko kepada anak-anak lewat wahana dan acara yang menyenangkan.