Momen Libur Sekolah, Adventure with Kiko in the Deep Sea Hadirkan Konsep Aktivitas Outdoor di dalam Mall

JAKARTA - Wahana 'Adventure with Kiko in the Deep Sea' akan hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Mengusung konsep adventure playground dan misi menyelamatkan laut, kalian akan menemukan aktivitas outdoor seperti wahana flying fox dan wall climbing di dalam mall.

Nantinya anak-anak akan diajak untuk berpetualang dengan berbagai wahana yang telah disiapkan di dalam mall Artha Gading. Tak tanggung-tanggung, wahana ini dapat dinikmati selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang.

BACA JUGA: Isi Momen Liburan Sekolah dengan Berpetualang Lewat Adventure with Kiko in the Deep Sea

Redo Doron selaku Head of Sales MNC Licensing & Contents menyebut konsep ini memang berbeda dengan apa yang biasanya disuguhkan oleh Kiko in The Deep Sea. Terlebih sudah cukup lama beragam aktivitas yang dihadirkan oleh Kiko in The Deep Sea ini tidak dilakukan secara langsung lantaran pandemi Covid 19.

"Event kali ini sangat berbeda karena menjadi yang pertama kali diadakan setelah pandemi selama dua tahun tidak mengadakan apapun. Event kali ini memberikan konsep yang berbeda dengan menawarkan lima wahana permainan, seperti wall climbing dan flying fox," ungkap Redo Doron saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Ocean Idol

Dengan adanya wahana 'Adventure with Kiko in the Deep Sea', Redo Doron berharap agar acara ini bisa mengobati kerinduan para sahabat Kiko yang ingin menikmati keseruan bersama secara langsung. Tentunya melalui wahana yang dihadirkan serta acara Meet & Greet yang juga diadakan pada hari Sabtu dan Minggu.