Rasakan Sensasi Adventure with Kiko in the Deep Sea di Mall Artha Gading hingga 16 Juli

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:01 WIB
Rasakan Sensasi <i>Adventure with Kiko in the Deep Sea</i> di Mall Artha Gading hingga 16 Juli
Adventure with Kiko in the Deep Sea (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Licensing bersama Mal Artha Gading menghadirkan keseruan untuk menyambut momen libur anak sekolah. Dimulai sejak 15 Juli hingga 16 Juli 2023 mendatang, wahana 'Adventure with Kiko in the Deep Sea' akan hadir dan mengusung konsep adventure playground dengan misi menyelamatkan laut.

Menariknya, wahana ini untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Nantinya, anak-anak akan diajak untuk berpetualang dan mencoba berbagai wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox.

Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading menjelaskan bahwa nantinya anak-anak bukan hanya diajak untuk bermain bersama dengan beragam wahana yang disediakan. Namun, ada pesan edukasi yang akan menjadikan anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

"Mall Artha Gading dalam acara periode libur sekolah kali ini mengangkat tema Kiko in the Deep Sea dimana anak-anak bukan hanya bermain tapi ada edukasi dan pesan moral yang di dapat," ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

Adventure with Kiko In The Deep Sea

Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman akan melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara. Sama seperti di dalam filmnya, wahana petualangan ini dimulai saat peserta memasuki kapal selam Kiko, mereka juga akan disuguhkan dengan film pendek mengenai petualangan Kiko In The Deep Sea.

Selanjutnya, peserta akan memasuki ruangan kedua untuk merasakan bagaimana sensasi kehidupan di dunia bawah laut. Pada ruangan-ruangan berikutnya, peserta dapat ikut merasakan ketegangan dan keseruan dalam menghadapi monster Omegion, Galapaga, Zandala, dan Morgareon beserta dengan rintangan-rintangan yang berbeda.

"Bukan hanya bermain tapi mereka diedukasi untuk misi penyelamatan mutiara, yaitu ekosistem laut dimana ketika mereka masuk ke room pertama diperlihatkan cuplikan film Kiko bagaimana Kiko melawan monster untuk menyelamatkan laut. Nanti setelah itu naik ke wall climbing dan flying fox," sambungnya.

