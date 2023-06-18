Isi Momen Liburan Sekolah dengan Berpetualang Lewat Adventure with Kiko in the Deep Sea

JAKARTA - Dalam rangka menyambut momen libur sekolah, MNC Licensing bersama Mal Artha Gading menghadirkan keseruan dalam bentuk Wahana “Adventure with Kiko in the Deep Sea" yang pertama kali hadir di Indonesia dan mengusung konsep adventure playground dengan misi menyelamatkan laut.

Selama satu bulan penuh, sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang, anak-anak diajak untuk berpetulangan dengan beragam wahana yang telah disiapkan, seperti wall climbing dan flying fox.

Priskilla Pessak selaku Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading menjelaskan bahwa nantinya anak-anak bukan hanya diajak untuk bermain bersama dengan beragam wahana yang ada melainkan terselip pesan edukasi yang akan menjadikan anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

"Mall Artha Gading dalam acara periode libur sekolah kali ini mengangkat tema Kiko in the Deep Sea dimana anak-anak bukan hanya bermain tapi ada edukasi dan pesan moral yang di dapat,"ujar Priskilla Pessak Sec. Manager Promotion Mall Artha Gading saat dijumpai di Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/6/2023).

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Ocean Idol

Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara.Seperti didalam filmnya, wahana petualangan ini dimulai dari peserta memasuki kapal selam Kiko dan disuguhkan dengan film pendek mengenai petualangan Kiko In The Deep Sea.

Selanjutnya, peserta akan memasuki ruangan kedua, untuk merasakan bagaimana sensasi kehidupan di dunia bawah laut. Pada ruangan-ruangan berikutnya, peserta dapat ikut merasakan ketegangan dan keseruan dalam menghadapi monster Omegion, Galapaga, Zandala, dan Morgareon beserta dengan rintangan-rintangan yang berbeda.

"Bukan hanya bermain tapi mereka diedukasi untuk misi penyelamatan mutiara, yaitu ekosistem laut dimana ketika mereka masuk ke room pertama diperlihatkan cuplikan film Kiko bagaimana Kiko melawan monster untuk menyelamatkan laut. Nanti setelah itu naik ke wall climbing dan flying fox," sambungnya.