BIMA S, Jagoan Baru Hadir di MNCTV Mulai Juni 2023

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |02:24 WIB
<i>BIMA S</i>, Jagoan Baru Hadir di MNCTV Mulai Juni 2023
Animasi BIMA S kini hadir di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan menemani akhir pekan Anda dengan tayangan berkualitas. Animasi BIMA S yang mengusung genre laga dan petualangan merupakan salah satu tayangan yang layak dinantikan. 

Animasi BIMA S dirilis sejak tahun 2020 dan menjadi hiburan favorit masyarakat Indonesia di akhir pekan. Animas ini menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Diadaptasi dari serial live action BIMA Satria Garuda, drama berformat animasi 3D ini berkisah tentang petualangan Satria dan sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. 

Pada episode yang tayang hari ini (18/6/2023), dikisahkan matrix kedua ditemukan dan perebutan matrix kembali terjadi. Bima dan teman-temannya harus menghadapi kekuatan Masked Warrior dan Monster yang semakin beringas. 

Perebutan matrix tersebut diramaikan kehadiran pria misterius bernama Jeff. Siapa sebenarnya pria tersebut? Apakah dia lawan atau musuh bagi Bima dan teman-temannya? 

Sementara itu, monster menyerang dan merusak spaceship. Karena itu, tugas Bima dan teman-temannya semakin bertambah. Tak hanya melawan monster, mereka juga harus memperbaiki spaceship yang akan terisap blackhole bersamaan.

Jangan lewatkan menonton dua episode BIMA S di MNCTV, pada 18 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

