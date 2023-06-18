Berawal dari Teknisi, Enda Akhirnya Jadi Gitaris Ungu Lewat Jalur Audisi

JAKARTA - Enda Ungu mengaku jika dirinya terlebih dahulu mengikuti audisi untuk bisa menjadi gitaris band Ungu. Padahal, setelah ia mengenal Pasha, pria yang kini berusia 47 tahun itu telah bekerja kurang lebih dua tahun dengan Ungu, sebelum akhirnya mengikuti audisi dan diterima.

Kala itu, Enda sendirilah yang menawarkan diri untuk menjadi gitaris Ungu. Namun, alih-alih menerima permintaan Enda, Maki sang bassis justru menyuruh pria asal Manado itu untuk mengikuti audisi terlebih dahulu.

"Sampai akhirnya gue jadi kru Ungu waktu itu. Tapi kan Ungu dulu ya nggak semahal sekarang lah. Ungu dulu cuma dibayar Rp 3,2 juta sekali manggung. Terus akhirnya, gue memberanikan diri untuk menawarkan ke mereka. Gue bilang sama Maki, 'Mas Maki, boleh gak gue jadi gitaris Ungu?’," ungkap Enda dikutip dari video di akun YouTube Menjadi Manusia.

"Kata Maki ‘oh boleh, lu audisi aja'. Akhirnya gue ikut audisi bro. Jadi gue gak serta merta masuk di Ungu, gue audisi," sambungnya.

Singkat cerita, Enda pun akhirnya resmi menjadi gitaris dari band Ungu. Sayangnya, perjalanan karier Ungu kala itu tak langsung melesat dan dikenal oleh khalayak ramai. Padahal, Enda dan Pasha sudah bermimpi bahwa kehidupan mereka akan berubah setelah album pertama dirilis ke pasaran.

"Habis itu album pertama. Ya biasa aja lah, gue berpikir sama Pasha waktu itu, 'Wah, kalau kita sudah punya album berubah nih hidup kita’. Apa? Masih sama saja. Kita masih tinggal di kosan, kita masih susah, masih sama aja, gak ada yang berubah dalam hidup," paparnya.

"Cuma mungkin waktu itu kita udah resmi tercatat sebagai musisi Tanah Air aja, tapi ya kehidupan masih begitu-begitu aja. Berharap ingin punya mobil, boro punya mobil. Naik taksi aja patungan waktu itu," lanjutnya.