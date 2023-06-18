Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Dikritik Usai Gerayangi Tubuh Pria Bule saat Bernyanyi

Siti Mutammimah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |06:30 WIB
Pinkan Mambo Dikritik Usai Gerayangi Tubuh Pria Bule saat Bernyanyi
Pinkan Mambo tuai kritik usai gerayangi tubuh pria bule saat bernyanyi. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo memang dikenal dengan aksi panggungnya yang energik. Namun sayang, kali ini joget hebohnya justru berbuah komentar pedas warganet. 

Hal itu terjadi saat mantan vokalis Ratu tersebut tampil membawakan lagu Ratu Sejagat dalam program Pagi-Pagi Ambyar. Pinkan yang mengenakan celana, atasan hitam, dan blazer fuchsia itu kemudian melepaskan sepatunya dan melemparnya.

Pinkan Mambo kemudian berjalan ke arah Rian Ibram dan mulai berjoget heboh dengan melakukan head bang. Dari Rian, dia bergerak ke arah Caren Delano dan kembali bergoyang heboh.

Tak sampai di situ, Pinkan berlutut dan bergerak menuju seorang pria bule yang diketahui sebagai teman dekat Dinar Candy. Dia kemudian berjalan ke belakang sofa dan memanjatnya sambil memegang dada dan kepala pria tersebut.

Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)

Joget heboh Pinkan Mambo itu kemudian menuai respons negatif warganet ketika diunggah ulang akun TikTok @bayuajipurwana, pada 18 Juni 2023. “Sedang sepi job mungkin, biar ramai lagi,” ujar seorang warganet.

Beberapa warganet mengaku, merasa malu dengan aksi panggung sang penyanyi yang dianggap terlalu berlebihan. “Kok jadi gue yang malu ya?” kata seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Kenapa jadi begitu dia?”

Halaman:
1 2
