Hotman Paris Tanggapi Ferry Irawan yang Meminta Barang-barangnya Dikembalikan

JAKARTA - Ferry Irawan hingga kini masih meminta agar barang-barang pribadinya dikembalikan oleh Venna Melinda. Sebagai kuasa hukim Venna, Hotman Paris pun akhirnya ikut angkat bicara terkait permintaan Ferry tersebut.

Hotman sendiri membenarkan bahwa ada beberapa barang milik Ferry yang hingga kini masih berada di kediaman kliennya. Akan tetapi, ia menyebut jika barang-barang tersebut hanyalah berupa parfum bekas, sehingga ia meminta Ferry untuk berhenti meminta balik barang-barangnya.

"Aduh, bekas parfum, sudahlah, jangan tanya soal itu ke orang seperti aku lah. Orang cuma bekas parfum, celana masa mau diminta lagi? sudahlah," ujar Hotman Paris Hutapea kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini.

Sementara itu, menurut Hotman, Venna sudah bersedia menyerahkan barang milik Ferry. Hal ini sempat dilakukan oleh ibunda Verrell Bramasta itu saat pertama kali Ferry memintanya.

Sayangnya, hal itu belum kunjung dilakukan lantaran Venna ingin adanya surat kuasa dari Ferry terkait pengambilan barang-barang tersebut. Sebab, ia tak ingin terkena masalah dikemudian hari.

"Kemarin sudah mau dikembalikan, sudah mau diangkut. Ingat tidak yang sekitar dua bulan lalu itu di persidangan? sudah dibawa, aku yang minta ke Venna. Cuma kuasa hukumnya enggak punya surat kuasa, enggak ada barang berharga disitu, antara lain adalah bekas parfum setengah pake, celana, udahlah. Untuk seorang Hotman Paris bicara itu buang waktu," terangnya.

"Sudah akan dikasih asal ada surat kuasa. Karena walaupun itu barangnya tidak bernilai, kalau tidak ada surat kuasa, berarti memberikan kepada orang yang salah," sambungnya.