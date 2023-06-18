Mengenal Endy Agustian, Influencer Pendidikan yang Raih Gelar Doktor di Usia Muda

JAKARTA - Endy Agustian merupakan seorang influencer pendidikan asal Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bukan hanya memiliki passion di bidang pendidikan, lulusan Fakultas Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada ini juga mampu meraih gelar Doktor di usianya yang masih cukup muda.

Endy sendiri diketahui lahir dan besar di Palembang. Ia bahkan menghabiskan pendidikannya sejak TK hingga SMA di kota pempek tersebut, sebelum akhirnya diterima melalui jalur Undangan di Universitas Gadjah Mada pada 2011 dan lulus di 2015.

Pada 2016, Endy diketahui melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama jurusan Magister Perencanaan Wilayah dan lulus satu tahun setelahnya. Cepatnya Endy dalam menyelesaikan kuliahnya, bahkan membuatnya mendapat predikat cumlaude hingga tercatat sebagai lulusan tercepat Fakultas Teknik.

Tak puas diri, Endy pun kembali melanjutkan lagi pendidikannya dengan mengambil pendidikan S3 program Ilmu Geografi pada 2018. Menariknya, ia kembali meraih gelar cumlaude dan berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3,5 tahun saja.

Setelah meraih gelar Doktor, ia pun memutuskan untuk menjadi Dosen Fakultas Teknik jurusan Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di salah satu Universitas di Palembang. Kini, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kita.

Di 2020, Endy juga sempat mengikuti kompetisi Pemilihan Putera dan Puteri Pendidikan Indonesia dan berhasil meraih Juara Pertama yang membawanya menyandang gelar Duta Pendidikan Indonesia. Menariknya, ia juga turut menjadi fasilitator untuk anak-anak penyandang disabilitas di Yayasan Biruku Indonesia Kota Bandung yang memiliki program terkait tata tulis untuk anak-anak tuna rungu.

Pada tahun yang sama, Endy juga sempat mendirikan platform berbasis edukasi sosial masyarakat guna membangun mimpi anak bangsa bernama Indonesia Cerdas. Platform tersebut bahkan cukup berkembang di Kota kelahirannya dan juga Denpasar.