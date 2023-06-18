Dijuluki Perempuan Hebat dan Tangguh, Begini Tanggapan Inge Anugrah

JAKARTA - Inge Anugrah belakang dijuluki sebagai perempuan hebat dan tangguh. Menariknya, julukan tersebut didapatkan olehnya ditengah proses perceraiannya dengan Arie Wibowo.

Bagaimana tidak, selama 17 tahun menikah, Inge yang merupakan lulusan kampus luar negeri memilih untuk mengabdi pada suami dan tak bekerja. Hal itu membuatnya tak memiliki penghasilan sendiri dan hanya mampu mengandalkan kartu kredit yang diberikan oleh suaminya dengan limit tertentu.

Mendapat julukan perempuan hebat dan tanggung, Inge lantas menanggapi hal itu. Namun menurut ibu dua anak tersebut, ada banyak perempuan di luar sana yang jauh lebih hebat dan tangguh dibanding dirinya.

"Menurut aku, hebat itu enggak. Cuma kata-kata aja," ujar Inge di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sementara itu, Inge juga mengatakan bahwa ada hikmah dari semua hal yang terjadi kepadanya. Termasuk, hikmah dibalik perceraiannya dengan Ari.

"Tapi semuanya ini cuma give from god (pemberian dari Tuhan) dikasih Tuhan jadi dikasih berkat kayak gini, talenta kayak gini," jelasnya Inge Anugrah.

Memiliki kemampuan di bidang olahraga, Inge pun mengaku tak ingin menyia-nyiakan baka tersebut. Ia bahkan mulai mengajak orang-orang untuk hidup sehat dengan melakukan olahraga HIIT (High Intensity Interval Training).

"Yuk dipakai supaya bisa memberikan inspirasi untuk orang di luar sana dan apa yang kita lakukan ini sesuatu yang positif," ujar Inge Anugrah.