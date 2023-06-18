Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siti Badriah Beri Respon Tak Terduga Usai Dituding Lakukan Operasi Plastik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:50 WIB
Siti Badriah Beri Respon Tak Terduga Usai Dituding Lakukan Operasi Plastik
Siti Badriah dan Krisjiana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Siti Badriah, belakangan ramai dituding melakukan operasi plastik di bagian wajahnya. Pasalnya, wajah dari ibu satu anak tersebut terlihat agak berbeda, terlebih ketika ia tengah melakukan sesi wawancara di dalam mobil.

Dituding melakukan operasi plastik, istri Krisjiana Baharudin tersebut sontak angkat bicara. Melalui akun TikToknya, pelantun Brondong Tua ini tampak mengunggah video reaksi tak terduga bersama sang suami.

Dalam videonya, wanita yang akrab disapa Sibad dan sang suaminya terlihat tengah memparodikan dirinya sebagai orang lain yang melihat wajah Siti Badriah.

“Ish serem banget itu ya si Siti Badriah, operasi pasti itu mukanya," ujar Krisjiana Baharudin, dikutip dari akun TikTok.

Siti Badriah

"Ih astagfirullahaladzim serem banget mukanya, kok bisa sih dia operasi, bibirnya, dagunya panjang banget. Natural kalau aku mah," timpal Siti Badriah.

Alih-alih marah dan tidak terima dengan tuduhan tersebut, Krisjiana dengan cara halus membantah bila sang istri melakukan operasi plastik. Ia bahkan menyebut jika wajah istrinya tampak berbeda lantaran menjalani perawatan serta filler di bagian dagu.

"Makanya kayak kamu dong yah, gak usah pakai filter, glowing, hidung nggak dioperasi. Ini dagu cuma di filler. Mereka mah gak tau kali ya kalau perawatan, Sama kalau di tv layar jadi lebih gede," jelas Krisjiana.

