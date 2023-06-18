Hobi Review Luxury Hotel, Konten Kreator Alex Kevin Ternyata Lulusan Arsitektur

JAKARTA - Alex Kevin merupakan seorang konten kreator dan entrepreneur yang dikenal pula sebagai traveler, drone pilot, serta luxury hotel reviewers. Sebelum akhirnya memilih menjadi konten kreator, pria kelahiran Bagansiapiapi ini merupakan lulusan arsitektur.

Tak ingin ilmunya di bidang arsitektur tidak terpakai, Alex Kevin pun memilih untuk membagikan konten tentang review saat ia tengah traveling dan staycation di dalam maupun luar negeri. Bahkan, pemilik akun Instagram @alex.kevinyoung ini sering melakukan staycation di dalam negeri, terlebih ketika pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Mengetahui bahwa ada larangan travelling di luar negeri kala pandemi, Alex Kevin memilih untuk banyak menghabiskan waktu dan membuat konten dalam negeri. Sebab, ia juga ingin bisa mendukung ekonomi domestic khususnya di sektor hospitality dan pariwisata.

Menariknya, Alex akan melakukan staycation setiap bulan. Bahkan, ia sengaja memilih luxury hotel untuk tempat staycation lantaran dianggap cukup terjangkau.

Mendapati bahwa biaya staycation di beberapa luxury hotel cukup miring di kala pandemi, perasaan Alex pun campur aduk. Ia bahkan mengaku bingung harus senang atau sedih, lantaran hal itu berdampak pada karyawan yang bekerja di hotel tersebut.