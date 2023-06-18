Advertisement
Komeng Rela Tidak Makan Asal Anak Sekolah, Bahagia Kedua Putranya Lulus SMA

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:22 WIB
Komeng Rela Tidak Makan Asal Anak Sekolah, Bahagia Kedua Putranya Lulus SMA
Komeng (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Komeng termasuk orangtua yang mementingkan pendidikan anak-anaknya.

Hal itu diungkap setelah hadir di acara kelulusan kedua putranya, Ganteng Maritza Aldi dan Bagus Athallah Aldi.

Tak sendiri, Komeng ditemani sang istri saat hadir di SMA International Islamic Education Council (IIHS).

Menurut Komeng, pendidikan anak-anaknya sangat penting. Sehingga, ia rela melakukan apapun demi mereka bisa menempuh pendidikan tinggi.

Komeng (Menpora)

"Ya enggak apa-apa, kalau buat pendidikan apapun saya usahain. Walaupun saya tidak makan tiga tahun," ujar Komeng, saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

"Mahal atau nggak itu relatif ya. Anak-anak saya juga kan, kalau untuk yang lebih baik ya enggak masalah," lanjutnya.

Selain itu, Komeng juga membebaskan anak-anaknya mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Sebagai orangtua, Komeng dan istri akan selalu mendukung.

"Bebas, mau ke mana aja (bidangnya) yang penting positif. Kalau dia ngomong mau jadi perampok, ya agak ditahan juga sama saya," tegas Komeng.

Namun, tak hanya pendidikan formal yang ditekankan Komeng pada anak-anaknya. Kedua putranya itu juga harus tetap mempelajari ilmu agama.

Halaman:
1 2
