Michelle Joan Temani Ibunda Saat Hembuskan Napas Terakhir: Aku Rasa Tuhan Baik

JAKARTA - Ibu dari artis Michelle Joan, Devi Damayanti, telah meninggal dunia pada Minggu (18/6/2023) dini hari tadi. Meninggal di usia 53 tahun, ibunda Michelle Joan diketahui sempat mengidap kanker payudara dan memiliki benjolan di dekat sarafnya.

Meski sedih lantaran ditinggal pergi sang ibunda, bintang film After School Horror 2 ini tetap bersyukur. Pasalnya, ia sempat menyaksikan detik-detik sang ibu mengembuskan napas terakhirnya di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, setelah 3 hari di rawat.

"Aku rasa Tuhan baik ke semuanya sih. Kebetulan banget, kemarin sama hari ini libur syuting, udah diatur kayaknya sama Tuhan, bisa ada sama mama dua hari full kemarin di rumah sakit nemenin dia," ujar Michelle saat ditemui di TPU. Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (18/6/2023).

Sementara itu, Michelle mengaku bahwa sebelumnya ia telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengingat, sang ibunda telah berjuang melawan penyakit kanker payudara dialaminya.

"Jujur sedih, nggak ada yang mau kehilangan orang tuanya, sedih juga lihat mama sakit-sakitan. Aku berserah aja sama Tuhan, makanya aku percaya rencana Tuhan itu kasih yang terbaik untuk kami semua," ucap Michelle.