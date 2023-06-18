Positif Covid-19, Dahyun dan Jeongyeon TWICE Batal Ikut Konser di Amerika Serikat

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia musik K-Pop. Dua personel girlband, TWICE, Dahyun dan Jeongyeon dinyatakan positif Covid-19.

Kabar bahwa dua personel TWICE mengidap Covid-19 diungkapkan langsung oleh JYP Entertainment, selaku pihak agensi. Dalam keterangannya, JYP Entertainment mengatakan bahwa kondisi dua member TWICE ini sempat memburuk, sebelum akhirnya melakukan pemeriksaan dan dinyatakan terpapar virus corona.

“Setelah menjalani tes COVID-19 karena kondisi fisik yang buruk, kedua anggota dinyatakan positif. Mau tidak mau, mereka tidak akan bisa menghadiri pertunjukan Seattle untuk tur dunia mereka,” ujar pihak JYP Entertainment, dilansir Koreaboo, Minggu (18/6/23).

Sayangnya, pihak agensi tak menjabarkan bagaimana kondisi terkini Dahyun dan Jeongyeon pasca-terpapar Covid-19. Akan tetapi, kabar bahwa dua personel TWICE terpapar Covid-19 usai virus tersebut dinyatakan telah mereda, jelas menghebohkan publik.

Kondisi kesehatan Dahyun dan Jeongyeon yang menurun ini pun membuat pihak agensi memutuskan bahwa mereka tak akan ikut tur dunia di Seattle, Amerika Serikat. Bahkan, JYP Entertainment pun berharap para penggemar bisa mengerti kondisi tersebut dan mendoakan agar kesehatan Dahyun dan Jeongyeon bisa kembali seperti semula.

“Untuk mempertimbangkan kesehatan artis sebagai prioritas utama, kami meminta pengertian dari para penggemar bahwa mereka tidak akan dapat menghadiri konser. Kami akan memberitahu Anda jika ada perubahan tambahan yang terjadi,” paparnya.