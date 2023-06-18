Michelle Joan Ungkap Penyebab Ibunda Meninggal, Sempat Jalani Pengangkatan Payudara Tahun Lalu

JAKARTA - Artis Michelle Joan tengah dirundung duka. Sang ibunda, Devi Damayanti diketahui meninggal dunia lantaran mengidap kanker payudara selama 3 tahun belakangan ini.

Ibunda Michelle Joan diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati pada Minggu (18/6/2023) sekitar pukul 02.15 WIB dini hari tadi. Bahkan, jenazahnya pun kini telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bada dzuhur tadi.

3 tahun mengidap kanker, ibunda Michelle disebut sampai memiliki benjolan di dekat tulang sarafnya. Hal itu bahkan membuatnya hanya bisa terbaring lemah ditempat tidur, sampai akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di RS Fatmawati.

"Mama itu alami kanker payudara tahun lalu, diangkat sebelah, tahun berikutnya angkat sebelahnya. Akhir tahun kemarin, ngeluh sakit pinggang entah ada benjolan, jadinya disadari sakitnya pinggang ke bawah akhirnya diangkat," jelas Michelle Joan saat ditemui di TPU. Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (18/6/2023).

Lebih lanjut, perempuan 30 tahun ini mengatakan bahwa proses pemulihan sang ibunda usai melakukan pengangkatan payudara pun bisa dikatakan sangat lama. Pemulihan yang cenderung lama tersebut, bahkan sampai membuat kondisinya melemah, lantaran hanya berbaring ditempat tidur.

"Pemulihan lambat banget, karena nggak bisa ngapa-ngapain, lemah dan kesakitan terus," beber Michelle.