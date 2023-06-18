Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Mentato Tangan Anak, Julian Jacob Angkat Bicara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:01 WIB
JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Julian Jacob, kembali membuat heboh netizen. Pasalnya, suami dari Maria Eka alias Mirriam Eka ini diduga oleh netizen mentato tangan putrinya yang masih bayi dan baru lahir 23 Mei 2023 lalu.

Tudingan bahwa Julian Jacob mentato tangan putrinya bermula ketika sang aktor membagikan video detik-detik jelang sang istri melahirkan putri pertama mereka, Clover Rae Jacob. Dalam video itu, bintang series Switchover ini terlihat menggenggam tangan kecil dengan tato bunga.

Rupanya, momen itu membuat netizen salah paham. Mereka menduga tangan yang dipegang Julian adalah tangan milik putrinya.

“Masih kecil udah ditato? Tangan siapa itu?,” tanya seorang netizen dikutip pada Minggu (18/6/2023).

Julian Jacob

Menanggapi hal itu, pria 28 tahun ini pun buka suara. Ia bahkan memberikan penegasan soal tangan yang digenggamnya adalah tangan sang istri.

“Fyi, itu tangan Maria yang gue coret-coret pas gabut nungguin kontraksi,” jelas Julian.

Selain itu, mantan kekasih Brisia Jodie ini juga mengaku heran mengapa ada netizen yang beranggapan bahwa dirinya mentato tangan putrinya yang masih bayi. Ia juga menyebut jika gambar tersebut bukanlah tato melainkan hanya gambar yang ia buat dengan pena.

Halaman:
1 2
