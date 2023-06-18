Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Influencer Vape, Jee Vanka Akui Sering Diremehkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |15:35 WIB
Jadi Influencer <i>Vape</i>, Jee Vanka Akui Sering Diremehkan
Jee Vanka (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jee Vanka merupakan seorang influencer yang kerap membagikan konten edukasi terkait vape. Kariernya diketahui bermula saat dirinya masih menjadi seorang fotografer, dimana ia sering menggabungkan pekerjaannya tersebut dengan hobinya yang lain.

Berawal dari hal itu, Jee Vanka pun akhirnya mulai memiliki banyak pengikut. Bahkan, ia kerap mendapat julukan Emaknya Vapers lantaran konten vapenya.

Menariknya, ada sebuah hal yang membuat pemilik nama asli Jessica Rima Rahmayanti itu memilih untuk membahas konten tentang vape. Salah satunya lantaran ibundanya yang sempat menderita kanker Nasofaring sebelum meninggal dunia.

"Aku juga punya story kenapa aku memilih industri ini dan aktif di industri ini, karena sebelumnya almarhum mama aku menderita kanker Nasofaring di mana salah satu penyebabnya juga asap rokok yang di mana mama aku tidak merokok tapi papa aku yang merokok," jelas Jee Vanka.

Jee Vanka

"Walau mama aku sudah berhasil sembuh, tapi mama aku terkena Covid-19 tahun 2021 lalu dan akhirnya meninggal," sambungnya.

Berangkat dari hal tersebut, Jee Vanka pun mantap untuk menjadi influencer vape. Selain itu, ia juga menilai bahwa belum ada banyak orang yang menilai apalagi mengulik soal itu.

Lewat kontennya, wanita berdarah Jawa dan China tersebut mengaku secara rutin memberikan edukasi serta melakukan pengenalan tentang vape kepada publik.

"Persaingan dengan yang lain sih pasti ada, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih, jadi aku berusaha untuk tampil beda dengan yang lain dan aku anggap lebih ke challenge buat diri sendiri gimana caranya bisa lebih baik dari yang lain, dan aku anggap ini bukan persaingan sih, lebih ke upgrade skill saja," paparnya.

Kendati mendapatkan cukup banyak penghasilan dari membuat konten tentang vape, Jee Vanka tak menampik jika pekerjaannya sebagai influencer vape kerap dipandang sebelah mata. Mengingat, ia kini juga telah menjadi seorang ibu.

Halaman:
1 2
